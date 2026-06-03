Prosperidad Social anunció el inicio de los pagos del quinto ciclo del programa Jóvenes en Paz a partir de este miércoles 3 de junio de 2026.

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La entidad informó que 5.704 jóvenes en condición de vulnerabilidad recibirán las transferencias monetarias condicionadas, con una inversión cercana a los 6.272 millones de pesos.

Los recursos serán entregados directamente a través de cuentas bancarias o depósitos electrónicos registrados por los beneficiarios, con montos que oscilan entre 500.000 y 1 millón de pesos, dependiendo del nivel de cumplimiento de las actividades educativas y comunitarias exigidas por el programa.

La entidad también confirmó que a finales de junio se realizará el pago correspondiente al ciclo 6, con el objetivo de normalizar el calendario de transferencias de este año.

De acuerdo con Prosperidad Social, los desembolsos se efectúan mediante la Plataforma SIIF hacia la cuenta bancaria o depósito electrónico seleccionado previamente por cada participante.

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Para recibir el incentivo, los jóvenes deben cumplir con los compromisos establecidos en los componentes de educación y corresponsabilidad social, cuya verificación está a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad.

¿Cuánto paga Jóvenes en Paz en 2026?

El programa contempla hasta 12 transferencias monetarias condicionadas al año por beneficiario. Los valores dependen del porcentaje de cumplimiento de las actividades asignadas y pueden alcanzar hasta 1 millón de pesos por ciclo.

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Entre los requisitos evaluados se encuentran: participación en procesos educativos y formativos, asistencia a actividades de corresponsabilidad o trabajo comunitario y cumplimiento de los mínimos establecidos en el manual operativo del programa.

Prosperidad Social recordó que los beneficiarios pueden consultar información oficial y resolver inquietudes a través de sus canales de atención habilitados en todo el país.