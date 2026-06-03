El compositor soledeño presenta ‘One Two Three del Mundial’, una apuesta musical dedicada a la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con más de 50 años de trayectoria, asegura que su inspiración siempre ha estado ligada al deporte y a las grandes gestas del fútbol colombiano.

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Por décadas, cada Mundial de fútbol ha tenido himnos, canciones y melodías que quedan grabadas en la memoria colectiva. En Barranquilla, hay un hombre que convirtió esa pasión en una tradición personal. Se trata de Filadelfo Galvis, conocido popularmente como “FIFA Delfo”, compositor que acaba de presentar su octava canción inspirada en una Copa del Mundo.

Su nueva propuesta lleva por nombre One Two Three del Mundial, tema interpretado por Lumi y con coros de Ariel Márquez, una canción que busca contagiar el ambiente festivo rumbo al Mundial de 2026.

EL HERALDO Filadelfo Galvis se ha dedicado a crear canciones inspiradas en el deporte.

“Yo no me puedo quedar quieto porque las filosofías en mis letras son el deporte y los triunfos deportivos”, expresó el compositor, orgulloso de una carrera musical que ya supera los 50 años.

Galvis recordó que su historia con los mundiales comenzó en Corea y Japón 2002, cuando realizó su primera canción inspirada en una Copa del Mundo. Desde entonces, ha creado temas para Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022, además de composiciones dedicadas a eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Mundial Sub-20 realizado en Colombia en 2011.

Pero su inspiración no se limita únicamente a los torneos internacionales. El soledeño también ha compuesto canciones para figuras del fútbol colombiano como Radamel Falcao García y James Rodríguez. Su primera gran obra deportiva estuvo dedicada a Edgar Rentería y al histórico “hit de oro” con el que el beisbolista colombiano llevó a los Marlins de Florida a conquistar la Serie Mundial.

“Esa fue la canción que más me abrió puertas a nivel internacional”, recordó el artista.

Un tema con sabor mundialista

Sobre One Two Three del Mundial, Galvis explicó que apostó por un ritmo pegajoso y moderno, pensado para conectar con públicos de diferentes países. Incluso, la canción incluye una estrofa en inglés como homenaje a las naciones anfitrionas del certamen.

“El coro dice: ‘One two three, agiten sus banderas que llegó el Mundial’. Es una invitación a vivir la fiesta del fútbol y también a promover la paz y el amor en medio de tantas guerras que hay en el mundo”, explicó.

El compositor aseguró que el tema ya comenzó a circular en redes sociales y espera que logre abrirse espacio entre los aficionados al fútbol y la música tropical.

Con humor, incluso se comparó con Shakira, artista barranquillera reconocida por interpretar himnos mundialistas.

“Shakira ha hecho cuatro y yo ya llevo ocho. Ahí me va correteando”, dijo entre risas.

De Filadelfo a “FIFA Delfo”

El peculiar apodo que hoy lo identifica nació gracias al recordado locutor Abel González Chávez (q.e.p.d), quien durante una entrevista en Emisoras del Atlántico decidió bautizarlo como “FIFA Delfo”, nombre que terminó adoptando la gente en las calles y en su barrio, Villa Karla, en Soledad.

EL HERALDO Filadelfo Galvis se ha dedicado a crear canciones inspiradas en el deporte.

“Ya todo el mundo me dice FIFA Delfo. Así me conocen por todas partes”, comentó.

Además de sus canciones mundialistas, Galvis ha explorado distintos géneros musicales como vallenato, salsa, porro y reguetón. Entre sus composiciones también aparecen homenajes al Junior de Barranquilla, incluyendo temas como Salsa Tiburón y Reguetón Tiburón, creados tras conquistas importantes del equipo rojiblanco.

Un llamado al apoyo cultural

A sus 73 años, Filadelfo Galvis asegura que sigue creando música con la misma pasión con la que comenzó a los 23 años. Aunque reconoce que su trabajo ha sido constante y silencioso, considera que aún falta mayor respaldo institucional para artistas populares que han dedicado su vida a la cultura deportiva.

“Llevo 50 años componiéndole al deporte. Ojalá las entidades culturales se acuerden de este compositor que ha trabajado silenciosamente”, manifestó.

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Finalmente, el compositor se mostró optimista frente al futuro de la Selección Colombia y confía en que el combinado nacional pueda hacer una buena presentación en la próxima Copa del Mundo.

“Tenemos jugadores como Luis Díaz y la experiencia de James. Esperamos que Colombia llegue lejos y que esta canción también acompañe esa ilusión”, concluyó.