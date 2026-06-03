Las rutinas de bienestar inspiradas en Corea del Sur continúan conquistando espacios en diferentes países. Estas son impulsadas por una creciente búsqueda de alternativas para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.

Entre ellas, los spas coreanos se han posicionado como una de las experiencias más solicitadas por quienes desean desconectarse de la rutina y dedicar tiempo al cuidado personal.

De acuerdo con Paola Altamar, representante de Casa 33 Estética & Bienestar, el spa coreano va mucho más allá de un tratamiento convencional de relajación.

“Es una experiencia de bienestar inspirada en los rituales de autocuidado asiáticos, diseñada para promover la relajación profunda, aliviar tensiones y brindar un momento de desconexión física y mental”, explicó.

Su filosofía se fundamenta en principios como el equilibrio entre cuerpo y mente, el descanso consciente, la estimulación sensorial y el autocuidado como una práctica esencial para el bienestar integral.

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Experiencia multisensorial

A diferencia de otros tratamientos tradicionales, el spa coreano se caracteriza por integrar diversos estímulos que buscan generar una sensación completa de renovación.

Las sesiones suelen incluir aromaterapia, masajes en el cuero cabelludo, cuello, hombros y parte superior del cuerpo, así como experiencias con agua, vapor y diferentes texturas que ayudan a potenciar la relajación.

“Cada fase del protocolo está diseñada para que la persona viva una experiencia inmersiva que favorezca la calma y el descanso profundo. Todo el proceso busca que la persona experimente una sensación de bienestar físico, mental y emocional”, señaló.

Entre los principales beneficios físicos están el alivio de las tensiones acumuladas, especialmente en zonas como la cabeza, el cuello y los hombros, además de una sensación general de ligereza y descanso corporal.

“Sin embargo, los efectos también se reflejan en el aspecto emocional. Estas experiencias contribuyen a disminuir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y ofrecer una pausa necesaria frente a las exigencias de la vida cotidiana”, anotó.

Algunos mitos

El auge de los spas coreanos coincide con el creciente interés mundial por las prácticas de bienestar provenientes de Corea del Sur, conocido por su enfoque preventivo y holístico del cuidado personal. Para la especialista, el fenómeno está relacionado con una mayor conciencia sobre la importancia de invertir tiempo en el bienestar propio.

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“Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los spas coreanos es creer que se trata únicamente de un lavado de cabello más sofisticado. La realidad es que es una experiencia integral de bienestar enfocada en la relajación y la estimulación sensorial”, aclaró la experta.

Otro de los mitos frecuentes es que está dirigido exclusivamente al público femenino. Sin embargo, cada vez son más los hombres que recurren a este tipo de espacios para aliviar tensiones, reducir el estrés y disfrutar de momentos de descanso.

Respecto a la frecuencia ideal, los especialistas sugieren incorporar estas sesiones de forma periódica dentro de una rutina de autocuidado. Muchas personas optan por realizarlas una vez al mes, aunque también pueden disfrutarse de manera ocasional si inconvenientes.