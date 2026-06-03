Hay fiesta en Barranquilla, la música carnavalera debe sonar hoy a todo timbal, porque uno de los hijos ilustres de esta tierra, el maestro Aníbal Velásquez cumple 90 años de vida.

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Se trata de una auténtica leyenda viviente de nuestro folclor, de un hombre que con el acordeón terciado al pecho, sus letras y voz cargada de todo el ‘sucundún’, ese swing inconfundible que lo ha llevado a pasearse por grandes escenarios nacionales e internacionales, se ganó el respeto de sus colegas y la admiración de sus seguidores.

‘El Mago del Acordeón’ como es denominado, el nonagenario músico nacido en el barrio San Pachito y criado en Rebolo, se ha caracterizado por hacer canciones para todas las épocas del año, carnavalera, bolero, pasebol, guaracha, vallenato e incluso cierra el almanaque con su clásico Cinco pa’ las doce, que no para de sonar en Navidad y Fin de Año.

Respaldado por el talento de su hermano, el cajero y compositor José ‘Cheíto’ Velásquez, autor de Alicia la Flaca, consolidaron auténticos clásicos que ponen a todos a “mover el esqueleto”. El perro de Juana, Turco perro, La brujita, La cachiporra o Guaracha en España, resaltan de su repertorio como piezas hecha pa’ gozar. “Gracias a Dios sigo vigente con mis éxitos, yo no dejo de trabajar porque siempre me invitan para un matrimonio, para un cumpleaños, o una fiesta particular. Pero cuando viene diciembre y Carnaval ya la cosa cambia y casi ni duermo”, expresó Velásquez a EL HERALDO.

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Afirma que se salió del vallenato (aunque aún lo toca si se lo piden) buscando su norte. “Vi que me estaba pareciendo a otros y decidí hacer un ritmo nuevo para bailar y ponerle mi ‘sucundún’ porque en ese entonces el vallenato no se bailaba, era para parrandear y tomar trago”.

Modernizó el vallenato

El cantante Juan Piña, uno de sus grandes amigos y quien le profesa una gran admiración, dijo que el gran logro de Aníbal fue modernizar el vallenato. “Fue el primero que le metió piano al acordeón y fue el primero que dejó al lado el paseo, el romanticismo del vallenato para llenarlo de alegría con su guaracha. Nadie lo ha podido igualar, han tratado de hacerlo, pero él es único. Aníbal ha sido perseverante con su música y jocosidad que plasma en temas como La cachiporra, es un artista único como Alfredo Gutiérrez. Me atrevo a decir que la cancha tiene dos partes y Aníbal y Alfredo son los arqueros, ahí nadie hace gol”.

En cuanto a la parte personal ‘El Niño de San Marcos’ mencionó que “tiene su carácter, no se ha dejado manosear por nadie, desde Venezuela hasta aquí es reconocido como un machazo”.

Jhon Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Sensación Velásquez, rey de la guaracha

Primer cumpleaños por fuera

Su esposa Julieta Peinado Mendoza, a quien el artista llama cariñosamente ‘Julita’, es quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera musical, cuidando de él incluso cuando ha estado hospitalizado y viviendo juntos hace 46 años en su residencia del barrio Ciudadela 20 de Julio. Ella le contó a esta casa editorial que será la primera vez que celebren su cumpleaños desde la distancia y todo debido a la movida agenda de compromisos que tendrá ‘El Rey de la Guaracha’.

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“Tengo algo de guayabo porque es que siempre la pasamos juntos, yo le hago su buen pescado y celebramos en familia. Él tiene unos compromisos por los Llanos Orientales y también debe resolver un tema de pasaportes de él y toda la agrupación porque van a girar por México y Estados Unidos, se viene una temporada intensa por lo del Mundial y que bueno que Aníbal celebre este nuevo año de vida que Dios le regala de la mejor manera”, detalló.

Cortesía

Sin fecha de vencimiento

El folclorista Lisandro Polo explicó que son más de 70 años ininterrumpidos dedicado a la música, demostrando que el talento y el amor por el arte no tienen edad. “Continúa activo, sigue grabando y componiendo, porque yo lo visito en su casa, donde tiene un estudio casero. Aníbal no es solo el virtuoso del acordeón, es un creador incansable que revolucionó el sonido de la música tropical colombiana, y llevó este arte a escenarios nacionales e internacionales”.

El también cantante barranquillero Fausto Chatela con quien grabó en este Carnaval el tema El pollo tuerto pescuezo pela’o, le expresó toda su admiración.

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“Celebrar sus 90 años de vida es celebrar nueve décadas de talento, alegría y un legado que ha puesto a bailar a generaciones enteras, dentro y fuera de Colombia. Su acordeón, su estilo inconfundible y su amor por nuestra cultura lo han convertido en un referente eterno de la música tropical. Tuve, además, el enorme privilegio de grabar una canción junto a él, una experiencia que guardaré siempre con admiración y gratitud. Maestro Aníbal, gracias por abrir caminos, por inspirarnos y por demostrar que la música no tiene edad cuando nace del corazón”.