El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo, anunció una importante convocatoria internacional dirigida a profesionales de la salud. En total son 100 vacantes dirigidas para enfermeros que cuenten con título universitario y tarjeta profesional vigente y que estén interesados en desarrollar su carrera profesional en Alemania.

Leer más: Icetex otorgará alojamiento todo incluido a colombianos que estudien en Madrid, España

La entidad señaló que la contratación se realizará en alianza con una institución alemana encargada del acompañamiento para homologar el título profesional y hacer capacitación en el idioma.

De acuerdo con el Sena, los seleccionados contarán con un contrato a término indefinido (una vez complete exitosamente el proceso de homologación en Alemania) y conseguirían un sueldo de hasta 16 millones de pesos.

Le puede interesar: Gobierno extiende intervención a EPS Emssanar por un año más

Requisitos

Los interesados deberán ser profesionales en enfermería y contar con su diploma de grado y tarjeta profesional. Además, tener una experiencia laboral mínima de un año y medio (18 meses) en UCI como enfermero profesional.

Salarios

El Sena explicó que los seleccionados podrán conseguir un salario de 3.078 euros mensuales brutos, lo que equivale aproximadamente 13.852.035 pesos colombianos mensuales, antes de la homologación; sin embargo, luego de la homologación aumentaría a 3.375 euros mensuales brutos, es decir unos $15.190.245 mensuales.

Lea además: ¿De cuánto es la multa de tránsito que pagará un conductor si su pasajera no usa el cinturón de seguridad?

Tenga en cuenta que el salario aproximado en el área de UCI, después de la homologación sería de 3.568 euros brutos lo que equivale aproximadamente a 16.056.000 pesos colombianos mensuales.

La jornada laboral sería de 40 horas semanales y trabajaría en Gotinga (Göttingen), en el sur del estado federado de Baja Sajonia (Niedersachsen), Alemania.

La convocatoria estará vigente hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Lea además: SENA abre 20.000 cupos gratuitos para programas técnicos y tecnológicos

Prestaciones sociales

Todas las prestaciones legales del sistema de seguridad social de Alemania:

Salud

Pensión

Subsidio de enfermería

30 días de vacaciones

Otras condiciones y beneficios