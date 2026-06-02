Compartir:
Por:  Redacción SEO

Esta receta es perfecta para las personas que quieran probar algo diferente pero siempre saludable.

Paso a paso para preparar una pizza sin horno en casa

¿Por qué se celebra el 28 de mayo el Día de la hamburguesa?

Paso a paso para hacer pollo sudado con papas: receta fácil y deliciosa

Receta para preparar una ensalada rusa saludable en casa

Combina perfectamente con arroz de coco, ensalada verde, vegetales al vapor o puré de papa.

El atún aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, mientras que el mango es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra. ¡Manos a la cocina!

El atún aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, mientras que el mango es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra.

Ingredientes:

Para el atún:

  • 2 lomos o filetes de atún fresco
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Jugo de medio limón

Para la salsa de mango:

  • 1 mango maduro cortado en cubos pequeños
  • 1/4 de cebolla morada finamente picada
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharada de cilantro fresco picado
  • 1 cucharadita de miel (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un recipiente, mezcle el mango, la cebolla morada, el jugo de limón y el cilantro. Agregue sal, pimienta y la miel si desea un toque más dulce. Reserve en la nevera.

Sazone los filetes de atún con sal, pimienta y jugo de limón. Caliente una sartén o parrilla con el aceite de oliva y cocina el atún durante 2 a 3 minutos por cada lado, dependiendo del término de cocción que prefieras.

Retire el pescado del fuego y deja reposar durante un minuto. Sirva los lomos de atún y cubra con abundante salsa de mango fresca. ¡Buen provecho!