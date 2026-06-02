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El atún aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, mientras que el mango es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra. ¡Manos a la cocina!

El atún aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, mientras que el mango es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra.

Ingredientes:

Para el atún:

2 lomos o filetes de atún fresco

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Jugo de medio limón

Para la salsa de mango:

1 mango maduro cortado en cubos pequeños

1/4 de cebolla morada finamente picada

Jugo de 1 limón

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 cucharadita de miel (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un recipiente, mezcle el mango, la cebolla morada, el jugo de limón y el cilantro. Agregue sal, pimienta y la miel si desea un toque más dulce. Reserve en la nevera.

Sazone los filetes de atún con sal, pimienta y jugo de limón. Caliente una sartén o parrilla con el aceite de oliva y cocina el atún durante 2 a 3 minutos por cada lado, dependiendo del término de cocción que prefieras.

Retire el pescado del fuego y deja reposar durante un minuto. Sirva los lomos de atún y cubra con abundante salsa de mango fresca. ¡Buen provecho!