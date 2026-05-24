No hace falta salir a un bar exclusivo para disfrutar de bebidas sofisticadas y refrescantes. Con algunos ingredientes básicos y un poco de creatividad, es posible preparar cocteles en casa ideales para compartir con amigos, celebrar una fecha importante o simplemente disfrutar de una noche diferente.
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Desde opciones cítricas y frescas hasta mezclas más dulces y elegantes, estos tres cocteles son fáciles de hacer y perfectos para sorprender a los invitados. ¡Manos a la cocina!
Mojito clásico
Ingredientes:
2 onzas de ron blanco.
Jugo de medio limón.
2 cucharadas de azúcar.
Hojas de hierbabuena.
Soda o agua con gas.
Hielo.
Preparación:
En un vaso agregue el azúcar, el limón y las hojas de hierbabuena. Triture suavemente para liberar el aroma de la menta. Añada hielo, el ron y complete con soda. Mezcle bien y decore con una rodaja de limón.
Piña colada
Ingredientes:
2 onzas de ron.
3 onzas de jugo de piña.
2 onzas de crema de coco.
Hielo.
Preparación:
Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Sirva en una copa alta y decore con trozos de piña o una cereza.
Gin tonic con frutas
Ingredientes:
2 onzas de ginebra.
Agua tónica.
Hielo.
Rodajas de limón, naranja o fresas.
Romero o hierbabuena opcional.
Preparación:
Llene una copa con hielo, agregue la ginebra y complete con agua tónica. Incorpore las frutas y las hierbas aromáticas para darle un toque especial.