No hace falta salir a un bar exclusivo para disfrutar de bebidas sofisticadas y refrescantes. Con algunos ingredientes básicos y un poco de creatividad, es posible preparar cocteles en casa ideales para compartir con amigos, celebrar una fecha importante o simplemente disfrutar de una noche diferente.

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Desde opciones cítricas y frescas hasta mezclas más dulces y elegantes, estos tres cocteles son fáciles de hacer y perfectos para sorprender a los invitados. ¡Manos a la cocina!

Mojito clásico

Ingredientes:

2 onzas de ron blanco.

Jugo de medio limón.

2 cucharadas de azúcar.

Hojas de hierbabuena.

Soda o agua con gas.

Hielo.

Preparación:

En un vaso agregue el azúcar, el limón y las hojas de hierbabuena. Triture suavemente para liberar el aroma de la menta. Añada hielo, el ron y complete con soda. Mezcle bien y decore con una rodaja de limón.

Piña colada

Ingredientes:

2 onzas de ron.

3 onzas de jugo de piña.

2 onzas de crema de coco.

Hielo.

Preparación:

Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Sirva en una copa alta y decore con trozos de piña o una cereza.

Gin tonic con frutas

Ingredientes:

2 onzas de ginebra.

Agua tónica.

Hielo.

Rodajas de limón, naranja o fresas.

Romero o hierbabuena opcional.

Preparación:

Llene una copa con hielo, agregue la ginebra y complete con agua tónica. Incorpore las frutas y las hierbas aromáticas para darle un toque especial.