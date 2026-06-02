La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió este martes sobre un significativo aumento de las restricciones y agresiones contra periodistas durante el cubrimiento de las elecciones presidenciales de 2026.

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De acuerdo con la organización, entre enero y mayo de este año se documentaron 59 casos que afectaron el ejercicio periodístico en el contexto electoral, frente a los 18 reportados durante el mismo período de las elecciones presidenciales de 2022.

Según la FLIP, esta variación representa un incremento del 227 %, una situación que genera preocupación de cara a la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

#ComunicadoFLIP 🧵Documentamos una escalada del 227 % de las agresiones en el cubrimiento electoral, en comparación del periodo de 2022. El domingo, durante la primera vuelta presidencial, registramos 8 ataques en contra de periodistas, en su mayoría fueron obstrucciones al… pic.twitter.com/7QCYUKtoGO — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) June 2, 2026

Ocho incidentes durante la primera vuelta

La organización señaló que solo durante la jornada electoral del pasado domingo registró ocho incidentes que afectaron el trabajo de los medios de comunicación.

La mayoría de estos casos estuvieron relacionados con obstáculos para realizar cubrimientos en puestos de votación y restricciones a la toma de fotografías y videos, incluso cuando los periodistas se encontraban plenamente identificados con sus respectivos carnés de prensa.

Confusión por las normas sobre el uso de cámaras

La FLIP atribuyó parte de los inconvenientes a la interpretación de las disposiciones emitidas por el Ministerio del Interior sobre el uso de cámaras y otros dispositivos en los centros de votación.

Según la organización, la falta de claridad en los lineamientos generó diferentes interpretaciones entre funcionarios electorales y miembros de la fuerza pública encargados de garantizar el orden durante la jornada.

“La falta de claridad en estos lineamientos generó confusión entre funcionarios e integrantes de la fuerza pública, quienes en distintos casos exigieron arbitrariamente acreditaciones, restringieron el cubrimiento periodístico o cuestionaron el trabajo de los comunicadores”, señaló la FLIP en un comunicado.

La entidad indicó que varios reportes recibidos correspondieron a restricciones para registrar imágenes en los puestos de votación, pese a que los periodistas ejercían labores informativas legítimas.

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Piden aclaraciones antes de la segunda vuelta

Ante la cercanía de la segunda vuelta presidencial, la FLIP solicitó al Ministerio del Interior emitir una aclaración oficial sobre las normas que regulan el trabajo de los medios de comunicación durante la jornada electoral.

En particular, pidió precisar el alcance de las disposiciones relacionadas con el uso de cámaras, teléfonos celulares y otros equipos de registro dentro y en los alrededores de los centros de votación, con el fin de evitar interpretaciones que puedan limitar la labor periodística.

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Llamado a los candidatos presidenciales

La organización también dirigió un mensaje a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, quienes disputarán la Presidencia en segunda vuelta, para que promuevan un ambiente de respeto hacia los medios de comunicación.

La FLIP les pidió asumir compromisos claros en defensa de la libertad de prensa, abstenerse de estigmatizar a periodistas y rechazar cualquier tipo de agresión o señalamiento contra quienes ejercen labores informativas.

“Quienes aspiran a ejercer la Presidencia, el cargo más importante de la Nación, no pueden estigmatizar a la prensa y deben rechazar cualquier agresión en su contra”, manifestó la organización.

La advertencia de la FLIP se conoce en medio de un ambiente político cada vez más polarizado y cuando el país se prepara para una segunda vuelta que definirá al próximo presidente de Colombia.