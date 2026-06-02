El juez Hugo Carbonó confirmó que el testimonio de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, continuará por fuera del juicio que enfrenta Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

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La decisión se produjo luego de que la defensa del exdiputado del Atlántico presentara un recurso de reposición solicitando reconsiderar la inadmisión de esa prueba testimonial.

Sin embargo, el togado sostuvo que el objeto del proceso judicial no está relacionado con la financiación de campañas presidenciales ni con la participación de Nicolás Petro en actividades electorales, por lo que el testimonio de Roa no resulta pertinente para esclarecer los hechos materia de acusación.

“El presente proceso no versa sobre la financiación de campañas presidenciales ni sobre la participación del acusado en las mismas. El escrito de acusación no se refiere a ello en los cargos”, explicó el juez durante la audiencia.

Asimismo, precisó que las investigaciones se centran exclusivamente en las conductas atribuidas a Nicolás Petro y no en actuaciones de la campaña presidencial o de la Casa de Nariño.

“Los hechos objeto de acusación se refieren exclusivamente a los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, presuntamente cometidos por el señor Nicolás Petro”, agregó.

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Apelación quedó en manos del Tribunal

Aunque mantuvo intacta la decisión inicial, el despacho concedió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, por lo que será el Tribunal competente el que determine si la exclusión del testimonio de Roa se mantiene o es revocada.

La defensa había argumentado que la declaración del exgerente de campaña sí guardaba relación con los hechos debatidos en el juicio y cuestionó que la Fiscalía sí hubiera logrado la admisión de otros testimonios con una finalidad similar.

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También fueron rechazadas pruebas sobre viajes aéreos

Durante la misma diligencia, el juez Carbonó negó otro recurso presentado por la defensa de Nicolás Petro, esta vez relacionado con información suministrada por dos aerolíneas sobre tiquetes adquiridos por el exdiputado entre 2018 y 2023.

La defensa pretendía incorporar como prueba las respuestas emitidas por ambas compañías para controvertir la tesis de la Fiscalía, según la cual Nicolás Petro mantenía un estilo de vida ostentoso que no correspondía con sus ingresos.

Falta de autenticación de los documentos

No obstante, el juez concluyó que los documentos remitidos por las aerolíneas corresponden a información elaborada por particulares y, por tanto, no gozan de presunción de autenticidad.

El despacho señaló además que la defensa no acreditó que dichos documentos hubieran sido sometidos a los procedimientos legales de autenticación exigidos para su incorporación al juicio.

Aunque reconoció que la información podría resultar relevante para la estrategia defensiva frente a los señalamientos de la Fiscalía, consideró que no cumplía con los requisitos procesales necesarios para ser admitida como prueba dentro del proceso.

Con estas decisiones, el juicio contra Nicolás Petro continúa avanzando con la delimitación de las pruebas que serán valoradas durante el debate judicial.