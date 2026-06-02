La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, presidió este lunes una reunión con los directivos sindicales de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) del Atlántico y la subdirectiva municipal con el fin de analizar los temas de seguridad, laboral y funcional del sector educativo en el municipio.

Durante la reunión se revisaron las inquietudes de los directivos sindicales que ya la administración municipal ha venido trabajando de manera articulada con los organismos estatales y secretarias misionales de cada área.

En el encuentro asistieron los delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Personería municipal, así como funcionarios del Gaula y Sijín. También participaron delegados de las secretarías de Educación, Gobierno, General y Privada de la Alcaldía de Soledad.

Estas mesas de trabajo buscan establecer mecanismos de concertación y seguimiento que permitan fortalecer las condiciones de seguridad para docentes y estudiantes.

Cabe recordar que esta mesa de trabajo se realiza luego de las presuntas amenazas difundidas a través de redes sociales contra la comunidad educativa de Soledad a mediados de mayo.

En ese momento, la Alcaldía informó a los directivos de Adea sobre los operativos tácticos y de inteligencia adelantados por las autoridades, los cuales permitieron avanzar en la identificación de los responsables de los panfletos intimidatorios. Asimismo, dio a conocer las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa.