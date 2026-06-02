Por medio de las Secretaría de Salud y de Gobierno, en conjunto con la Oficina de Rentas y el Grupo Anticontrabando y Licor Adulterado de la Gobernación del Atlántico, llevó a cabo operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas en la Terminal Metropolitana de Transportes.

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De esta manera, fueron aprehendidas más de 12 botellas de whisky y tequila de reconocidas denominaciones internacionales, entre ellas Buchanan’s, Old Parr y José Cuervo, al evidenciarse posibles irregularidades que generan dudas sobre su autenticidad y procedencia.

Durante la inspección, el equipo técnico identificó anomalías en elementos de seguridad como tapas, anillos y capuchones de las botellas, características que podrían indicar alteraciones o manipulación de los productos. Ante estos hallazgos, procedieron a la aprehensión inmediata del licor para evitar riesgos a la salud pública y prevenir su comercialización.

Asimismo, el producto quedó a disposición de la Oficina de Rentas Departamental para los procedimientos administrativos correspondientes, mientras que el establecimiento intervenido fue objeto de una medida sanitaria de seguridad consistente en cierre temporal, conforme a la normatividad vigente.

“La protección de la salud pública es una prioridad. Seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades departamentales para prevenir la circulación de licor adulterado y de contrabando en nuestro territorio”, señaló Edison Barrera, secretario de salud de Soledad.

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La Alcaldía de Barranquilla indicó que estas acciones hacen parte de la estrategia permanente de vigilancia y control que adelanta la Alcaldía de Soledad para proteger la salud de la comunidad, combatir el contrabando y garantizar que los productos comercializados en el municipio cumplan con los requisitos sanitarios y legales establecidos.