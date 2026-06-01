Durante una mesa de seguimiento al fenómeno de ‘El Niño’ liderada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para abordar el panorama climático desde una visión integral y preventiva.

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A través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el Ministerio Público advirtió que el fenómeno de ‘El Niño’ no puede ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica, y aseguró que los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país.

La Procuraduría señaló que esta situación genera impactos directos sobre la seguridad alimentaria, debido a las afectaciones en la producción agrícola y pecuaria; la seguridad energética, ante la disminución de niveles en embalses y posibles presiones sobre el sistema eléctrico nacional, y la salud pública, especialmente por el aumento de enfermedades asociadas a altas temperaturas, calidad del aire y dificultades en el acceso al agua potable.

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La Procuraduría reiteró que el país debe prepararse de manera articulada frente a los desafíos que representa el fenómeno de El Niño, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables y garantizando respuestas oportunas frente a los posibles impactos ambientales, sociales y económicos.