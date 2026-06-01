La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que investiga dos casos sospechosos de ébola en Brasil tras haber sido importados desde África. Cabe señalar que los registros oficiales han documentado 128 casos de personas contagiadas por este virus, y 18 fallecidos.

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Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazó este fin de semana al este de la República Democrática del Congo para supervisar personalmente la respuesta al mayor brote de ébola registrado en años, mientras las autoridades sanitarias alertan de un rápido aumento de los contagios tanto dentro como fuera de la región.

La visita de Tedros a la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, se produce en un contexto de alerta para los equipos médicos que intentan contener la propagación de la variante Bundibugyo del virus, una cepa poco frecuente pero altamente letal.

Según datos divulgados por organismos sanitarios internacionales, más de 1.100 casos sospechosos están siendo investigados actualmente en la República Democrática del Congo y en el país vecino de Uganda.

Durante su recorrido por los puntos críticos, Tedros Adhanom indicó que la supervivencia es posible si los pacientes reciben atención médica temprana.

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“Las personas pueden sobrevivir a la enfermedad causada por el virus Bundibugyo si reciben atención médica oportuna y buscan tratamiento tan pronto como aparezcan los síntomas”, añadió el jefe de la OMS en una publicación.