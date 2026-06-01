Durante la noche de este domingo 31 de mayo se registró un ataque armado en el barrio Ciudad Cortissoz, en el municipio de Soledad, que dejó como saldo un hombre muerto y otro ileso.

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Las autoridades identificaron a la víctima fatal como Erminson Enrique Rodríguez Cárdenas alias El Gordo Puchi, de 45 años de edad, quien se desempeñaba como un vigilante informal.

Según el testimonio de los allegados del occiso, la víctima se encontraba en la calle 34 con carrera 8, a eso de las 9:20 p. m., momentos en los que conversaba con un sujeto conocido con el apodo de “Mama Gata” en la esquina de su vivienda.

En medio de la charla fueron abruptamente interrumpidos por un sujeto a pie que, sin mediar palabra, le propinó un disparo en la boca a Erminson Enrique, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

EL HERALDO conoció que ‘El Gordo Puchi’ registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la línea investigativa de las autoridades, el ataque se habría perpetrado, al parecer, por el control territorial de las rentas criminales. Asimismo, Inteligencia reveló que la víctima era el encargado de coordinar la vigilancia del sector, perteneciente a alias Cachaco Daniel.

Además, el sector donde ocurrió el crimen tiene injerencia el grupo delincuencial Los Costeños bajo el mando de alias Mauricio el Quesero, de quien vendría recibiendo amenazas hace un mes.