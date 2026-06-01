Un violento ataque armado perpetrado la noche de este domingo 31 de mayo en el interior de una vivienda en el barrio La Sierrita dejó como saldo un hombre muerto y un adolescente gravemente herido.

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La víctima fatal fue identificada por la Policía como Darwin David Camargo Estrada alias El Cocho, de 38 años de edad, mientras que el lesionado es un menor de tan solo 17 años.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, a eso de las 8:15 p. m., la víctima se encontraba en el interior de una residencia ubicada en la calle 53 Nro. 4A-35, en compañía de dos personas, presuntamente consumiendo estupefacientes.

De manera silenciosa, un desconocido irrumpió en el inmueble y, sin mediar palabra, disparó contra los ahí presente, para luego huir con rumbo desconocido.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia hasta la Clínica San Ignacio y el Camino Santa María. Sin embargo, Camargo Estrada ingresó sin signos vitales a causa de cuatro mortales impactos en diferentes partes de su cuerpo.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, el hoy occiso registraba ocho anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas fuego, tráfico de estupefacientes y lesiones.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr esclarecer los móviles del homicidio.