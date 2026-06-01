La demanda de energía en Colombia continúa creciendo a un ritmo acelerado y encendió las alarmas de las autoridades del sector. De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, el pasado 15 de mayo se registró la demanda de electricidad más alta en la historia del país, con 259,92 GWh-día.

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El incremento del consumo coincide con las altas temperaturas que se han presentado en distintas regiones del territorio nacional de cara al fenómeno de El Niño. En ciudades como Cartagena se han reducido las actividades al aire libre en instituciones educativas, mientras que en Valledupar algunos docentes han solicitado ajustes en la jornada escolar debido al intenso calor.

Caribe, entre las regiones con mayor crecimiento en el consumo

Las cifras de XM muestran que Huila y Meta lideran el aumento porcentual en la demanda de energía, con incrementos de 14,79 % y 13,81 %, respectivamente.

En tercer lugar aparece la región Caribe atendida por Air-e, denominada Caribe Sol, con un crecimiento del 13,11 %, seguida por Valle del Cauca con 11,82 %. La región Caribe atendida por Afinia, identificada como Caribe Mar, ocupa el quinto lugar con un aumento del 10,90 %.

A nivel nacional, la demanda pasó de 6.363,39 GWh en mayo de 2025 a 6.892,29 GWh en mayo de 2026, lo que representa un incremento de 528,90 GWh, equivalente al 8,31 %.

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Cortes de energía para evitar sobrecargas

Ante el aumento del consumo, algunas empresas distribuidoras han comenzado a implementar medidas para proteger la infraestructura eléctrica.

Es el caso de Air-e, que ha realizado cortes programados de hasta ocho horas en el municipio de Galapa, Atlántico, con el objetivo de evitar sobrecargas en los circuitos y prevenir fallas en el servicio.

Las medidas que piden XM, los gremios y la Procuraduría

Frente a este panorama, XM ha solicitado la modificación del Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento para fortalecer la gestión de los embalses y garantizar niveles de almacenamiento cercanos al 80 % antes de que se intensifique el fenómeno de El Niño.

Asimismo, la entidad considera prioritario poner en marcha campañas de ahorro de energía y desarrollar mecanismos que incentiven la reducción del consumo.

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La propuesta cuenta con el respaldo de más de 30 gremios empresariales agrupados en el Consejo Gremial Nacional, que han pedido la implementación de incentivos económicos para promover el uso eficiente de la energía y disminuir el riesgo de un eventual apagón.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno nacional a monitorear no solo la situación de los embalses, sino también los posibles efectos de El Niño sobre la seguridad alimentaria y la salud pública de los colombianos.