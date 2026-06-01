La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación frente a los constantes cuestionamientos del Gobierno Nacional y al ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos del país.

Por esta razón, el gremio empresarial considera necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales especializados no solo en la observación, sino en la garantía y en la defensa de los procesos democráticos, con el fin de contribuir a que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena confianza institucional.

“En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

El gremio resaltó la amplia participación democrática de los colombianos. Más de 23 millones de personas que mediante su voto expresaron la visión que tienen de país cuya voluntad tiene que ser respetada por toda la sociedad, pero especialmente por los líderes que hoy ocupan cargos públicos, que tienen a su cargo el cuidado de la institucionalidad.

Agregó Mac Master que la confianza en las autoridades electorales, el respeto por la institucionalidad y la preservación de las reglas democráticas son elementos esenciales para la estabilidad de Colombia y para el adecuado desarrollo de las elecciones.

“Cuando estos principios son objeto de ataques sistemáticos o de señalamientos que puedan debilitar la confianza ciudadana, resulta indispensable fortalecer las garantías para todos los actores de la sociedad. La democracia es uno de los activos más valiosos de nuestra nación. Su protección exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad, el respeto por las instituciones y la defensa permanente de las garantías que permiten a los ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes”, sostuvo el presidente de la Andi.