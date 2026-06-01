La pasión por la Selección Colombia, los sacrificios familiares y la perseverancia detrás de uno de los personajes más populares de las tribunas llegarán a la pantalla con El Cole, la nueva miniserie de Telecaribe inspirada en la vida de Gustavo Llanos.

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La producción, dirigida por Antonio Suárez y escrita por Andrés Salgado, tendrá cinco capítulos de media hora y se emitirá del 1 al 5 de junio. El elenco está integrado por Juan David Agámez en el papel del hincha, Valeria Charris, Elkin Córdoba, Jaime Pineda, Hugo Urruchurto, Valeria Duarte, Maribel Abello, Andrés Vásquez, Gustavo Rincón y Jairo Martínez.

La idea de llevar esta historia a la televisión nació en medio de la búsqueda de relatos auténticos del Caribe. Antonio Suárez explicó que quería desarrollar una producción relacionada con el fútbol, pero desde una mirada distinta.

“Sabía que se venía al mundial y había que hacer algo de fútbol. No queríamos hacer la historia de un jugador, sino el fútbol visto desde el hincha y ‘El Cole’ es el hincha número uno de la Selección Colombia”, afirmó el director.

Suárez contó que contactó personalmente a Gustavo Llanos para proponerle el proyecto. “Fui a su casa y le dije: ‘Me gustaría llevar tu historia del Caribe para hacer una serie biográfica de tu personaje’”, recordó y la respuesta de este personaje no es más que su particular “vaya cole, vaya cole”.

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Rumbo a Italia

La serie se enfocará especialmente en el camino que recorrió ‘El Cole’ rumbo al Mundial de Italia 90, momento que considera el verdadero nacimiento de su personaje. Según explicó, la intención era mostrar la parte humana y desconocida de su historia.

“Muchas personas creen que a mí me pagan todo, que tengo privilegios y que la Federación me da todo. Y no es así. Yo soy hincha de vocación”, expresó Gustavo Llanos durante la entrevista.

El barranquillero aseguró que una de las razones para aceptar el proyecto fue mostrar las dificultades que enfrentó antes de convertirse en una figura reconocida en los estadios. “Nadie sabe cómo comencé yo. Muy pocos conocen los inicios”, comentó.

Dentro de la historia aparecerán episodios como la búsqueda de patrocinadores para viajar al Mundial de Italia 90, una rifa fallida y las gestiones que realizó durante semanas intentando conseguir apoyo económico.

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“Todos los días iba lleno de fe y salía triste. Llegaba a mi casa a llorar y mi esposa y mis hijos lloraban conmigo, pero me decían: ‘Tranquilo, lo vamos a lograr’”, relató Llanos.

Uno de los momentos que más recuerda ocurrió cuando el entonces gobernador Edgardo Sales lo ayudó a contactar empresarios para reunir el dinero necesario para el viaje. “Estoy comprometido a enviarlo al Mundial de Italia”, recordó sobre aquella conversación que terminó siendo clave para cumplir su sueño.

Orlando Amador/El Heraldo

Un arduo trabajo

El proceso de escritura también contó con la participación directa de ‘El Cole’. Tanto el director como el guionista Andrés Salgado se reunieron varias veces con él para revisar detalles y validar que los hechos fueran fieles a la realidad.

“El Cole nos contó toda su vida y Andrés dijo que debíamos enfocarnos en el génesis del personaje”, señaló Antonio Suárez. Además, Llanos revisó los libretos antes de iniciar las grabaciones. “Nos guiaba en algunas cosas y corregía fechas o situaciones para que la historia fuera totalmente real”, agregó el director.

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La serie también mostrará el papel fundamental de la familia en la vida del personaje, especialmente el apoyo de su esposa, conocida como “La Colecita”, interpretada por Valeria Charris.

La actriz aseguró que asumió el reto entendiendo que su personaje representaba “los pies en la tierra” de un hombre soñador.

“Era una mujer muy amorosa, pero también muy centrada. Pienso que fue fundamental para que ‘El Cole’ sea hoy quien es”, expresó Charris.

Para la actriz, participar en esta producción significó además una oportunidad para seguir creciendo en el mundo de la actuación.

“Me encantó participar en este producto. Es una historia caribeña colombiana que me representa muchísimo”, afirmó.

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Siempre perseverar

Más allá del fútbol, Gustavo Llanos espera que la serie deje un mensaje sobre la importancia de la perseverancia y los sueños. “Nada es fácil. Va a haber fracaso y va a haber triunfo. No te quedes en los triunfos, sigue soñando”, expresó.

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Y fiel a la frase que terminó marcando la producción, cerró con una reflexión que resume el espíritu de la serie: “Se vale soñar y ahora digo: se vale volar como ‘El Cole’”.