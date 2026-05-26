El cine Caribe le apuesta a historias distintas, humanas y llenas de reflexión. ‘Leo tus labios’, protagonizada por Elian Diosa y George Slebi, es una muestra de ello, una película que explora las decisiones que pueden cambiar una vida.

Lea ‘México 86’: la historia detrás del Mundial de fútbol con Diego Luna como protagonista

El filme llega con la expectativa de un equipo que durante años trabajó para llevar a la pantalla una historia centrada en el amor, la nostalgia y las decisiones que pueden alterar el rumbo de una vida. La película sigue a Amelia y Silvio, dos antiguos enamorados que vuelven a encontrarse después de casi dos décadas, cuando ambos ya han construido familias y una aparente estabilidad.

Por su parte, George Slebi señaló que una de las mayores expectativas era descubrir cómo el proceso de edición terminaría de darle forma a la historia. “La experiencia fue enriquecedora, fue chévere. Haber grabado en Santa Marta, cerca a nuestra tierra, fue una delicia”, comentó el actor, quien además invitó al público a seguir respaldando el cine nacional.

Uno de los aspectos que más destacan los actores es la forma en que la película construye la relación entre Amelia y Silvio. Durante la entrevista se habló del peso que tienen las miradas y los silencios dentro del relato, elementos que permiten transmitir emociones sin necesidad de grandes diálogos.

“Nos comunicamos muy poco con la palabra”, afirmó Slebi, quien destacó la conexión construida con su compañera de reparto durante el rodaje. Según explicó, la clave estuvo en permitirse sentir las emociones de los personajes. “La conexión es sencillamente dejarse sentir, dejarse vulnerar, que las emociones aparezcan, las sensaciones aparezcan y sentir eso que no se habla y que sencillamente se siente”.

Aquí “‘La casa de los espíritus’ es una obra aún más actual”: Juan Pablo Raba

El actor también resaltó el trabajo colectivo detrás de las escenas más íntimas de la película. “Creo que a nivel de fotografía, a nivel de cámaras, las tomas, los planos, fue un conjunto. No fuimos solamente Elian y yo, sino también todo el equipo”, aseguró.

Diosa explicó que la construcción de Amelia fue un proceso compartido entre actores, director y guionista. “El personaje sí se creó en equipo con todos, la verdad”, señaló. Además, destacó que las escenas más sensibles fueron concebidas para transmitir emociones sin caer en excesos. “Sin necesidad de llegar al morbo, sin necesidad realmente de llegar a la sexualidad, sino de una manera súper sutil”.

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Los Protagonista de Leo tus Labios Elian Diosa, George Slebi, compartieron con El Heraldo, las emociones y experiencias en el rodaje de la película

Cine hecho desde la Costa

La productora Natalia Lara aprovechó el encuentro para destacar el trabajo realizado por los creadores de la región y la importancia de seguir fortaleciendo la industria audiovisual colombiana.

“Somos productores costeños y quisimos que estuviera ese ambiente caribeño, ese ambiente de amor y de pasión”, explicó. Para Lara, las producciones nacionales ya están contando historias distintas a las que tradicionalmente dominaron el cine colombiano. “Nuestras historias son historias de lo que nos pasa a nosotros, historias universales”, afirmó.

Además ¿Qué se sabe de ‘Son como niños 3’, la nueva película que anunció Netflix?

La productora también confirmó que, tras sus funciones iniciales en la Costa Caribe y Bogotá, la película buscará espacios en festivales y posteriormente llegará a plataformas digitales mediante distribuidores especializados.

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Los Protagonista de Leo tus Labios Elian Diosa, George Slebi, compartieron con El Heraldo, las emociones y experiencias en el rodaje de la película

Un relato sobre las contradicciones humanas

Para sus protagonistas, el centro de Leo tus labios no es únicamente la infidelidad o el reencuentro amoroso. El verdadero tema de fondo son las decisiones y las consecuencias que acompañan cada elección.

“Siempre que tomo una decisión hay una renuncia. Entonces es el precio de la renuncia”, reflexionó George Slebi al referirse al conflicto que enfrentan los personajes. “No lo podemos tener todo. No podemos hacerlo todo. Esa contradicción del ser humano de querer poder elegir distinto está en esta historia”.

Natalia Lara resumió la esencia de la película en el recorrido de su protagonista femenina. “Van a encontrar una mujer decidida, aguerrida, equivocada, como todos los seres humanos, pero lo más importante es que se encuentra a ella misma al final de esta historia”, afirmó.

También ‘Fjord’, del rumano Cristian Mungiu se queda con la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes

Con una historia marcada por los dilemas emocionales, los recuerdos y las oportunidades que reaparecen cuando menos se esperan, Leo tus labios busca conectar con el público a través de conflictos cotidianos y emociones reconocibles. Como anticipó Diosa, quienes entren a la sala se encontrarán con una película cargada de sensibilidad y capaz de “mover muchas fibras”.