El argentino Federico Luis ganó este sábado la Palma de Oro al mejor cortometraje del Festival de Cannes con ‘Para los contrincantes’, sobre el boxeo infantil en México.

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“Es maravilloso estar aquí y también un poco agridulce, cuando sabemos tantas cosas crueles están pasando en el mundo”, expresó Luis al recoger el galardón que dirimió el jurado presidido por la realizadora española Carla Simón, en la gala de clausura de la edición 79.ª del certamen francés.

El realizador nacido en Buenos Aires en 1990 agradeció el premio y también el apoyo de sus amigos y familiares, con un saludo especial para Tepito, el barrio popular que es la cuna de los boxeadores más bravos de la Ciudad de México y donde grabó este cortometraje.

En ‘Para los contrincantes’, Luis (Buenos Aires, 1990) hace un conmovedor retrato del mundo del boxeo infantil en México, un mundo que descubrió de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin.

El que fue el gran ganador de la sección paralela de la Semana de la Crítica de 2024 con su ópera prima, ‘Simón de la montaña’, siguió con su cámara a un joven peleador real de Tepito, Damián López, que sueña con convertirse en campeón.

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La idea de este corto que mezcla la ficción con el documental surgió prácticamente por casualidad, durante la preparación del que será su próximo largometraje de ficción, que versará sobre un entrenador de perros y que parte de un personaje del escritor mexicano Mario Bellatin.

“La emoción de las expectativas de los adultos sobre los niños es algo que se puede ver mucho en el boxeo, pero es algo que cualquiera siente y que te hace acordar de muchas cosas de cuando eras niño”, explicó a EFE Luis en una entrevista los días previos a su viaje a Cannes, donde este viernes presentó ‘Para los contrincantes’.