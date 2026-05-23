Tan solo 19 días faltan para que ruede el balón en el Mundial 2026, pero Shakira ya tiene la pelota dominada y ha puesto a gozar al público con el lanzamiento del videoclip oficial de su canción ‘Dai Dai’ junto al nigeriano Burna Boy.

La barranquillera estrenó este sábado el metraje de la canción con la que ya puso en modo mundial al público y en él se ven a las grandes estrellas de esta cita futbolera como el francés Killian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y más.

Con un “Shakira, We are ready” (Shakira, estamos listos) dicho por la estrella francesa Mbappé, seguido de personalidades como el brasileño Vinicius Junior, el guajiro Luis Díaz, el inglés Harry Kane, el español Rodri y el cierre del argentino Lionel Messi, el último capitán en levantar el anhelado trofeo.

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos, mientras sale la barranquillera arriba del Ángel de la Independencia en Ciudad de México.

Bailarines especiales

Luego se dio uno de los momentos más emotivos que el público ya conocía era la participación de un grupo de niños bailarines conocidos como Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a sus videos de baile.

Desde hace años el grupo comparte coreografías en redes sociales y hoy suma millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral.

La conexión entre Shakira y los niños nació precisamente por uno de esos videos pues los Ghetto Kids subieron una coreografía bailando ‘Dai Dai’ y la reacción de la cantante no tardó en llegar. “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así”, escribió entonces la barranquillera en sus historias de Instagram.

Es de anotar que estos pequeños también estarán junto a la cantante barranquillera Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de 2026.

“Voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo de la final. Quiero que sea especial para todos e inolvidable. Por eso he decidido invitar a tantos como pueda. Ya invité a los Ghetto Kids, pero quiero ver todas sus creaciones y videos porque los voy a estar viendo”, expresó este martes la artista en un vídeo.

La iniciativa de los Ghetto Kids, originarios del barrio de Katwe en Kampala (Uganda), fue creada en 2014 por David Kavuma como un proyecto social que utiliza la música y el baile para ofrecer oportunidades a niños de educación primaria en situación de vulnerabilidad.

El grupo alcanzó fama internacional tras participar en el video de ‘Sitya Loss’ del cantante ugandés Eddy Kenzo y en programas como ‘Britain’s Got Talent’.

Shakira será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia del torneo junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservado para la Super Bowl que en la edición de este año protagonizó el puertorriqueño Bad Bunny.

En una entrevista reciente, la cantante, que ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, aseguró que este será su “mundial más especial”, no solo por su trayectoria ligada al fútbol, sino también por el componente social del evento.

“Esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad”, afirmó.

Más detalles del video

Encima del planeta Tierra y bailando, las apariciones de Burna Boy, los niños jugando en la arena, son algunos de los guiños del video, así como la reaparición de los futbolistas que aparecieron al inicio.

También cuando menciona a las estrellas de mundiales pasados como Pelé o Maradona o el Pibe Valderrama aparecieron videos de archivos de momentos memorables de los deportistas en la cita orbital.

Ligada al Mundial

Es de anotar que la superestrella barranquillera reconoció que siempre ha tenido “una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales”.

“Ya este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad”, aseguró Shakira.

Preguntada si se ve como una embajadora de Latinoamérica en las Copas del Mundo, la colombiana afirmó que sí, ya que tiene una conexión “indudable” con el fútbol.

“Es un mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con ‘La La La’ (Brasil 2014), con Waka Waka (2010) ha sido extraordinario. ‘Waka Waka’ es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical”, apuntó.

En esta edición de 2026, junto con Shakira, la estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS completarán el trío que actuará en el medio tiempo -por primera vez en la historia-, según anunció la FIFA.

“Con ‘Dai Dai’ tengo esa posibilidad también de aportar algo más, porque estamos donando el 100 % de los beneficios a la causa benéfica del fondo de educación de FIFA y de Global Citizen”, compartió la cantante colombiana.