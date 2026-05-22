Lavar platos, ollas y utensilios parece una tarea sencilla, pero utilizar la esponja equivocada puede terminar dañando superficies, acumulando bacterias o haciendo más difícil la limpieza diaria.

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Y es que los usuarios usan siempre el mismo tipo de esponja para todo, lpero lo cierto es que cada material tiene funciones distintas y ventajas específicas según el tipo de suciedad.

¿Para qué sirve la esponja clásica?

La esponja clásica, generalmente fabricada con celulosa vegetal o materiales sintéticos suaves, sigue siendo la más utilizada en la mayoría de hogares. Funciona muy bien para lavar platos, vasos, cubiertos y recipientes delicados porque limpia sin rayar las superficies.

Además, absorbe fácilmente el detergente y resulta práctica para la limpieza cotidiana. Sin embargo, también tiene una desventaja importante: retiene humedad durante mucho tiempo y puede convertirse rápidamente en un foco de bacterias y malos olores si no se higieniza o reemplaza con frecuencia.

Pexels Esponja regular

¿Para qué sirve la esponja metálica?

Por otro lado, las esponjas metálicas suelen reservarse para tareas más pesadas. Son ideales para remover grasa adherida, restos quemados y suciedad difícil en ollas, parrillas o sartenes resistentes.

Su capacidad abrasiva facilita la limpieza profunda y además suelen durar más tiempo que una esponja tradicional. Aun así, especialistas advierten que pueden rayar materiales delicados como superficies antiadherentes, aluminio o ciertos tipos de acero inoxidable si se usan con demasiada fuerza.

Pexels Esponja de acero

¿Para qué sirve la esponja lana de acero?

Otra variante muy utilizada es la lana de acero o virulana, considerada una de las opciones más agresivas para limpiar. Su principal ventaja es eliminar suciedad extremadamente pegada en hornallas, parrillas o utensilios deteriorados.

Sin embargo, precisamente por su nivel de abrasión, no se recomienda para superficies sensibles porque puede desgastar materiales, quitar brillo o dejar marcas permanentes. Además, con el tiempo suele desprender pequeñas partículas metálicas.

Pexels Esponja lana de acero

Especialistas coinciden en que no existe una única esponja ideal para toda la cocina. La mejor elección depende del tipo de utensilio y del nivel de suciedad.

Mientras la esponja clásica resulta suficiente para la limpieza diaria, las opciones metálicas y la lana de acero funcionan mejor en trabajos más pesados o cuando hay restos difíciles de remover.

¿Cómo evitar bacterias y malos olores en las esponjas?

Uno de los errores más frecuentes es dejar las esponjas húmedas dentro del fregadero o sobre superficies mojadas. Ese ambiente favorece la proliferación de bacterias, hongos y malos olores incluso cuando la esponja parece limpia.

Para evitarlo, expertos recomiendan enjuagarlas bien después de cada uso, escurrirlas completamente y dejarlas secar en lugares ventilados. También aconsejan cambiarlas periódicamente y no usar la misma para lavar platos, ollas y superficies con grasa.