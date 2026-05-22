El legendario Fito Paez está de regreso con nuevo disco. Con la fuerza del Rock N’ Roll, R&B y Soul como columna vertebral, Shine, funciona como declaración del argentino hacia el mundo que nos rodea.

Lea Michel Torres presenta el videoclip de ‘El Tic Tac de mi Selección’ desde el resguardo sagrado Arhuaco Katunsama

A través de 13 canciones nuevas, Paez ataca al entumecimiento social actual, construyendo un universo paralelo con identidades que militan abrazos, amistades y relaciones humanas fraternales.

A la vez, este material de algún modo simboliza el renacer de Fito Paez. A comienzos de septiembre del 2025, el músico rosarino sufrió un accidente doméstico por el cual tuvo que atravesar una operación por la fractura de nueve costillas.

Luego de este delicado período de largos meses de reposo absoluto y la cancelación de algunos conciertos y grabaciones, finalmente la música, y este disco en particular, resignificó el poder de estar vivo, lúcido y aportando arte en esta vida.

Aquí Wilfrido Vargas lanza un álbum que une tradición y modernidad

Es por eso que, en las composiciones de Shine, conviven texturas sociales profundas, con cariños y sensibilidades esperanzadoras, conformando un disco equilibrado que te invita a bailar, ser feliz, y a la vez reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy.

Shine está formado por trece exploraciones con pasiones y conflictos, caos, indicios y redenciones de personas que atravesaron gran parte del tiempo humano y al final encuentran un punto en común: aportar una luz y sentimientos fecundos, ante la insensibilidad del mundo.

Con este lanzamiento, el músico rosarino ratifica su rol como compositor que pone el ojo en el mundo que lo rodea, como acción estimulante, amplificando las raíces musicales y sociales, en un universo de alienación tecnológica.

Además Fin de semana de herencia afro, música y artes