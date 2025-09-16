La leyenda del rock en español, Fito Páez, finalmente llega al Tiny Desk de la cadena NPR, uno de los espacios musicales más prestigiosos de Estados Unidos.

Según anunció un portavoz, el debut del 11 veces ganador del Latin Grammy forma parte del especial anual de la serie de conciertos en torno al Mes de la Herencia Hispana, que se celebra entre septiembre y octubre en Estados Unidos.

El legendario cantautor y polifacético artista deleitó a los fans del Tiny Desk con clásicos de su extenso repertorio, haciendo un viaje al pasado hasta los noventa para interpretar éxitos como ‘A rodar mi vida’ y ‘Mariposa tecknicolor’.

Luego, Fito hizo una reverencia a su más reciente obra maestra, Novela, con el sencillo ‘Sale El Sol’, y finalizó con un medley de ‘Circo Beat’ y ‘Tercer Mundo’.

Con la presentación, Páez se une a una fila de icónicos cantantes que han invadido el cubículo más conocido por la comunidad musical y se prepara para la gira que el argentino realizará por Estados Unidos en noviembre.

La gira ‘Páez Tecknicolor USA 25’ llevará a las tarimas su más reciente álbum, Novela, así como los temas más emblemáticos de las más de cuatro décadas de carrera de la leyenda del rock argentino.

Los fans tendrán la oportunidad de vivir la experiencia Fito Páez en tres shows: Los Ángeles (15 de noviembre, YouTube Theater), Miami (20 de noviembre, Hard Rock Live) y Brooklyn, Nueva York (23 de noviembre, Kings Theatre).

Más detalles de ‘Novela’

Lanzada en marzo de 2025, Novela es la gran obra musical de Páez, la cual empezó a escribir en 1988 y culminó 36 años después, en 2024.

Un álbum donde el prolífico artista invita a los oyentes a adentrarse en un rebelde viaje musical y cinematográfico, a través de la imaginación a un pueblo recóndito de la provincia de Santa Fe (Argentina).

En 25 canciones, todas inéditas, el cantante se explaya en una historia extraordinaria con personajes originales de espíritu rebelde y apasionado.

El álbum fue compuesto por Fito Páez, producido por el propio intérprete junto a Gustavo Borner y Diego Olivero, y grabado entre los míticos estudios de Abbey Road en Londres y los estudios de Sony Music 5020 en Madrid.