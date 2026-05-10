Conductores de la flota La Carolina en Barranquilla llamaron la atención de pasajeros y usuarios en redes sociales luego de decorar varios buses con motivos alusivos al Día de la Madre.

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La empresa compartió videos e imágenes en Instagram mostrando la creatividad de los choferes, quienes adornaron los vehículos con globos, flores, serpentinas y mensajes dedicados a las madres.

“Nuestros conductores también quisieron celebrar a todas las madres con buses decorados llenos de cariño y creatividad”, escribió la compañía en una de sus publicaciones.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre usuarios de redes sociales, donde muchos destacaron el gesto y la dedicación de quienes participaron en la decoración de los buses.

En algunos videos se observan frases alusivas al Día de la Madre, además de detalles coloridos que transformaron el interior y exterior de los vehículos.

Instagram lacarolinatransporte Buses de La Carolina fueron decorados para el Día de la Madre

La empresa incluso invitó a los usuarios a escoger su decoración favorita: “Ahora queremos saber ¿Cuál fue tu favorito? Si ya te subiste o los viste en la ruta”.

Instagram lacarolinatransporte Choferes de La Carolina decoraron los buses por el Día de la Madre

Varias personas resaltaron el trabajo en equipo y el detalle que tuvieron los conductores para hacer más especial la jornada.

“Muy hermosas sus decoraciones y el trabajo en equipo que tuvieron entre esposos para brindarle a la comunidad ese hermoso gesto”, comentó uno de los internautas.