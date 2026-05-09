¡Las madres ya están a la espera de su gran día! Con la llegada de esta fecha especial, muchas personas comienzan la búsqueda del detalle ideal para agradecer, consentir y celebrar a una de las figuras más importantes del hogar.

Más allá del clásico obsequio de última hora, esta fecha también se ha convertido en la oportunidad para regalar experiencias, piezas funcionales o detalles personalizados que conecten con el estilo y la personalidad de cada mamá, porque ellas son únicas.

En Barranquilla, distintas marcas y emprendimientos han preparado propuestas enfocadas en belleza, moda, bienestar y decoración floral, convirtiéndose en opciones para quienes aún no deciden qué regalar.

Pero hay que recordar que más allá de los regalos materiales, la verdadera reflexión del Día de las Madres radica en honrar su amor incondicional, reconocer su humanidad y valorar su presencia en vida.

Es un llamado a pasar de la celebración comercial a la conexión emocional y la gratitud sincera, demostrando que su valor no se mide en calendarios, sino en acciones cotidianas, puesto que un día ya no estarán.

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Lindas y vestidas. La moda también es una de las apuestas más recurrentes para regalar. Una opción local es Digna Pombo, que cuenta con sets femeninos y versátiles, cómodos y con diseño contemporáneo. Camisas, faldas y pantalones.

Las amantes al maquillaje. Una de las alternativas es obsequiar una experiencia con MAC Cosmetics, que impulsa clases personalizadas madre e hija en tienda, con un valor de $200.000 y redimibles en productos.

Para caminar con seguridad. En accesorios y calzado, Aleja Coronado cuenta con sandalias, bailarinas, stilettos y bolsos que pueden funcionar como regalos prácticos para madres que disfrutan complementar sus looks con piezas versátiles. Los tonos son neutros y elegantes.

Cabellos brillantes. Otra tendencia que gana fuerza para esta fecha. En lugar de un objeto físico, las personas optan por experiencias de bienestar, como sesiones de spa o peluquería. Molto Bella es una opción.

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Manos suaves de mamá. Además de balayage, manicure, maquillaje profesional, limpieza facial y tratamientos capilares, el servicio de manicure y pedicure será una buena opción en Molto Bella.

Una flor para otra ‘flor’. Para quienes buscan un detalle clásico, pero siempre vigente, las flores siguen siendo protagonistas. En ese terreno aparece Arca Floral, que ofrece en arreglos personalizados para fechas especiales.