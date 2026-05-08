El Día de la Madre sigue consolidándose en Colombia como una de las temporadas más relevantes para el comercio, impulsando las ventas en distintos sectores y reflejando nuevas tendencias de consumo entre los compradores.

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De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), durante esta celebración los colombianos destinan sus gastos principalmente a categorías como ropa, accesorios, tecnología, viajes y experiencias, con presupuestos que generalmente se ubican entre los $100.000 y $200.000 pesos.

Las dinámicas de compra también han cambiado en los últimos años. Muchos consumidores esperan hasta los días cercanos a la fecha para adquirir los obsequios y prefieren hacerlo directamente en establecimientos físicos, fortaleciendo así la actividad del comercio presencial durante esta temporada especial.

Frente a este comportamiento, las marcas han tenido que ajustar sus estrategias para conectar con compradores más analíticos y menos motivados por las promociones tradicionales. Actualmente, la tendencia apunta a regalos personalizados, funcionales y acordes con el estilo de vida de cada persona.

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Una encuesta de Fenalco reveló que el 94% de los colombianos celebrará el Día de la Madre en 2026, porcentaje que supera el registrado en años anteriores y confirma la importancia de esta fecha para la economía nacional.

Asimismo, el informe indicó además que las tiendas especializadas continúan siendo el principal escenario para comprar regalos, aunque el comercio electrónico sigue creciendo entre las preferencias de los consumidores. A esto se suman centros comerciales, supermercados y tiendas por departamento, que mantienen una participación destacada en la temporada.

Entre las principales tendencias de consumo se encuentra la búsqueda de regalos prácticos y funcionales. Muchos compradores consultan directamente a las madres sobre sus preferencias, mientras otros recurren a redes sociales, internet o vitrinas comerciales para encontrar inspiración.

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Fenalco también señaló que el presupuesto destinado a los obsequios se concentra mayoritariamente entre los $200.000 y $300.000 pesos, mostrando un incremento frente al año pasado. Los planes favoritos incluyen almuerzos o cenas familiares, ropa, calzado, cosméticos y experiencias relacionadas con el bienestar, como visitas a spa.

Por otro lado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que esta celebración sigue siendo determinante para la actividad económica del país y proyectó un crecimiento cercano al 20% en las ventas del comercio durante la temporada.

El estudio destacó igualmente que muchas madres valoran cada vez más las experiencias enfocadas en el descanso, el bienestar y el tiempo compartido en familia, por encima de los regalos materiales tradicionales.

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Por su parte, Adriana Ochoa, gerente general de Totto en Colombia, explicó que los consumidores actuales priorizan artículos útiles y con propósito. “El consumidor no solo busca un producto, sino algo que tenga sentido en su vida”, expresó, por lo que las compañías deben ofrecer propuestas versátiles y prácticas.

Y añadió que el gasto se concentra especialmente en productos que mezclan diseño y funcionalidad, sobre todo en segmentos como bolsos, accesorios y artículos de viaje. En ese sentido, la marca reportó un ticket promedio cercano a los $169.380 pesos durante esta temporada.

Más allá del movimiento comercial, expertos consideran que el principal cambio está relacionado con la transformación cultural alrededor de la maternidad y las nuevas dinámicas familiares, factores que también han modificado la manera de celebrar esta fecha.

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En palabras de Ochoa, “ser fan de mamá hoy implica entender que no existe una única forma de ser madre”, concepto que busca conectar con experiencias más auténticas y alejadas de los modelos tradicionales.

Por esta razón, muchas compañías han comenzado a enfocar sus campañas en temas relacionados con bienestar, practicidad, movilidad y experiencias, dejando en segundo plano los mensajes puramente comerciales.

Finalmente, en un entorno cada vez más competitivo, las marcas enfrentan ahora el desafío de no solo incrementar sus ventas, sino también lograr relevancia entre consumidores más informados, exigentes y enfocados en productos que aporten valor real a su vida cotidiana.