La revista Forbes Colombia volvió a destacar el liderazgo femenino en el país con la publicación de su listado de las 100 mujeres más poderosas de 2026, una selección que reconoce a figuras influyentes en distintos sectores de la vida nacional.

Entre las seleccionadas aparece, por cuarto año consecutivo, Erika Fontalvo Galofre, directora de EL HERALDO, en reconocimiento a su gestión al frente del principal medio de comunicación de la región Caribe, responsabilidad que asumió en 2020.

Sobre la directora de esta casa editorial, la reconocida revista destacó que bajo su dirección, EL HERALDO “ha navegado la mayor transformación digital de su historia, con mucho foco en video, además de su tradicional periodismo escrito, manteniendo su influencia editorial en la región y su voz en el debate periodístico nacional”.

Precisamente su trabajo ha sido galardonado en distintas ocasiones. La directora de esta Casa Editorial recibió una distinción del Círculo de Periodistas de Bogotá por la editorial titulada ‘Petro, el misógino’.

En las letras plasmadas en la editorial, que fue publicada en pasado 3 de septiembre del 2024, se analizan las declaraciones del presidente Petro en las que llama a las mujeres periodistas “muñecas de la mafia”.

En noviembre de 2025, la directora de EL HERALDO ganó el Premio Excelencia en la Justicia 2025 por mejoreditorial o columna de opinión, por su editorial ‘La resistencia de los poderes públicos ante el golpe blando de Petro’, publicado el 20 de diciembre de 2024.

El listado de Forbes Colombia

Cada año, este ranking resalta a mujeres que, desde escenarios empresariales, sociales, culturales y políticos, generan transformaciones significativas y se convierten en referentes para nuevas generaciones.

En esta edición, Forbes señaló que muchas de las homenajeadas han logrado abrirse camino en espacios históricamente dominados por hombres, consolidándose hoy como ejemplos de liderazgo y progreso.

Asimismo, la publicación resaltó que estas mujeres están replanteando las dinámicas del poder mediante nuevas formas de dirigir organizaciones, impulsar ideas innovadoras, fortalecer equipos de trabajo y abrir oportunidades para quienes vienen detrás.

El listado de mujeres poderosas de Forbes es mundialmente reconocido y se ha publicado en más de 40 países. La selección de Forbes Colombia fue hecha por el equipo editorial, con asesoría de expertos en diferentes áreas, replicando la misma metodología usada por casa matriz de Forbes en EE. UU., con la diferencia de que en esta edición no se hace un ranking, por lo que todas en el listado se presentan con la misma importancia.

El equipo editorial de Forbes, asesorado por expertos de diversas áreas, determina quiénes hacen parte del grupo final de mujeres destacadas teniendo en cuenta una serie de criterios relacionados con el poder.

Estos son: