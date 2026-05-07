La espera ha terminado para los amantes del diseño, la cultura y la tradición. La organización de la Feria AMA — Arte Manual Ancestral anuncia que, a partir de este jueves 7 de mayo, se encuentra habilitada la venta de boletería oficial para vivir esta experiencia única, que tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en el Centro de Eventos Puerta de Oro, de Barranquilla.

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Bajo el concepto de ‘Lujo y legado’, en su segunda edición, AMA se expande, se transforma y se eleva aún más como lo que verdaderamente es: una plataforma donde el lujo nace del legado, reuniendo más de 40 marcas nacionales con trabajo manual que ha trascendido en su esencia.

Cortesía Gobernación del Atlántico La Feria Ama vivirá su segunda edición la próxima semana.

Detalles de boletería y acceso

Para facilitar la asistencia de propios y visitantes, se han dispuesto diversas opciones de ingreso que permiten disfrutar de la agenda completa de cuatro días:

* Entrada general: $12.000 COP por día.

* Combo por 4 días: una opción ideal para quienes desean conectar profundamente con cada una de las piezas y procesos de los artesanos durante toda la feria.

* Canal de venta: las entradas pueden ser adquiridas de manera digital, a través del portal oficial: https://eventu.co/eventos/feria-ama-2026/

Programación de apertura

La feria ha definido horarios estratégicos para que el público pueda agendarse con antelación:

* Jueves 14 de mayo: la apertura será a las 3:00 p. m. y cierra a las 8:00 p. m.

Cortesía Gobernación del Atlántico La Feria Ama vivirá su segunda edición la próxima semana.

* Viernes 15 y sábado 16 de mayo: apertura desde las 10:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

* Domingo 17 de mayo: las puertas se abrirán desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Una vitrina de posicionamiento

AMA nace con el firme propósito de posicionar la riqueza artesanal del departamento del Atlántico a nivel nacional e internacional. No se trata solo de un espacio comercial, sino de una plataforma de conexión entre compradores especializados y el talento de las artesanas y artesanos, cuyo trabajo ha trascendido generaciones.

Asegurar la entrada con anticipación no solo garantiza el cupo en este evento de alta demanda, sino que representa el apoyo directo al ecosistema cultural y económico de la región.

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¡La cita es en AMA! Descubre, conecta y llévate una pieza de historia.