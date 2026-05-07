El artista samario Michel Torres fue elegido con su tema El Tic Tac de mi Selección como canción oficial del Mundial 2026 en Colombia, avalada por la Federación Colombiana de Fútbol y adoptada por Gol Caracol como banda sonora de sus transmisiones del torneo.

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El videoclip, grabado íntegramente en Santa Marta, se convierte en una vitrina cultural de alcance global. Torres decidió llevar la producción hasta el resguardo indígena de Katanzama, donde, junto a la comunidad arhuaca y bajo la guía del mamo Camilo Izquierdo, se logró un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia del país, un líder indígena iza y levanta la bandera de Colombia.

La producción también resalta símbolos identitarios de la ciudad y la región: desde el centro histórico, donde se recreó el partido Colombia vs Portugal con infantiles, hasta las playas de Palomino, escenario de otra innovación visual: un picó instalado a la orilla del mar, exaltando la cultura picotera como nunca antes se había mostrado.

En uno de los videos que se ha dado a conocer del detrás de cámaras, se puede observar a Torres intercambiando algunas palabras con los miembros de la comunidad, quienes esperaban atentos el conteo del director.

Desde la Sierra Nevada —considerada el “corazón del mundo”—, Michel Torres proyecta a Colombia ante el planeta con un mensaje de orgullo, identidad y cultura, integrando tradición, fútbol y música en una sola narrativa audiovisual de talla mundial.

“Desde el corazón del mundo… para toda mi Colombia, un rodaje mundial, hecho con el alma que hará vibrar de emoción a todo un país: Arhuacos, cultura, fútbol, arte y cine. Mi gente les juro que esto viene brutal”, dijo el artista que se ha destacado por temas vallenatos como Ligado a tus Besos, La Purita Verdad, Por un Guayabo y La Muchachita.

De autoría, composición e interpretación de Michel Torres, y con producción musical de Yera Music, la canción se presenta como una poderosa declaración de identidad, pasión y orgullo nacional.

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Su propuesta sonora reúne la esencia de Colombia en un solo tema: acordeón vallenato, beat urbano, champeta, tambores folclóricos y una fuerza tropical marcada por instrumentos de viento, logrando una fusión moderna con proyección global.