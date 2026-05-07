Instagram comenzó una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos que ya está generando impacto entre celebridades, creadores de contenido e ‘influencers’ de todo el mundo.

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La medida, impulsada por Meta desde el pasado 5 de mayo, busca combatir el spam automatizado y depurar perfiles sin actividad para ofrecer métricas más reales dentro de la plataforma.

Según reportó el diario ecuatoriano Expreso, más de 10 millones de cuentas desaparecieron en apenas 48 horas como parte de esta ofensiva digital.

⚽️ | Cristiano Ronaldo perdió hoy 18 millones de seguidores en Instagram tras la eliminación de bots:



🇵🇹 CRISTIANO RONALDO: -18 MILLONES

🇺🇸 KYLIE JENNER: -15 MILLONES

🇦🇷 LIONEL MESSI: -8 MILLONES pic.twitter.com/Ggn5HjZvgI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 7, 2026

La limpieza tendría como objetivo reducir las llamadas “granjas de bots” y las cuentas utilizadas para inflar artificialmente el número de seguidores y las interacciones en redes sociales.

Especialistas consideran que esta podría convertirse en una de las transformaciones más importantes de Instagram en los últimos años, especialmente para el mercado publicitario y las colaboraciones con marcas.

“Seguidores”



Porque la cantidad de seguidores que le eliminaron a los famosos tras la limpieza de Instagram.



— Kylie Jenner: 15.000.000

— Cristiano Ronaldo: 8.000.000

— Selena Gomez: 6.000.000

— Ariana Grande: 6.000.000

— Taylor Swift: 4.000.000

— Justin Bieber: 5.000.000

—… https://t.co/uxJh73JcHD pic.twitter.com/dMSDoLpCCe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 6, 2026

La depuración impactó incluso a algunas de las figuras más seguidas del planeta, quienes registraron pérdidas millonarias de seguidores en pocas horas.

Estas son las celebridades que han perdido seguidores en Instagram

Entre las celebridades más afectadas aparece Kylie Jenner, quien habría perdido cerca de 15 millones de seguidores.

Entre las celebridades más afectadas aparece Kylie Jenner, quien habría perdido cerca de 15 millones de seguidores.

También figura Cristiano Ronaldo con una reducción aproximada de 8 millones de cuentas.

Otras celebridades que registraron fuertes caídas fueron Selena Gómez y Ariana Grande, ambas con pérdidas cercanas a los 6 millones de seguidores.

X @seIenalusts Otras celebridades que registraron fuertes caídas fueron Selena Gómez y Ariana Grande, ambas con pérdidas cercanas a los 6 millones de seguidores.

La lista igualmente incluye a Justin Bieber, quien habría perdido alrededor de 5 millones, y a Taylor Swift, con una disminución cercana a los 4 millones.

Miles de usuarios comenzaron a notar reducciones inesperadas en sus cifras de seguidores y alcance desde el inicio de la limpieza.

Aunque Instagram no ha detallado oficialmente cuántas cuentas serán eliminadas en total, analistas consideran que la plataforma seguirá reforzando sus sistemas para detectar actividad automatizada y perfiles fraudulentos.