Ubisoft vuelve a apostar por uno de los juegos más recordados de su catálogo con una actualización que busca modernizar la experiencia de Far Cry 3: Classic Edition.

La compañía anunció una mejora de rendimiento que permitirá disfrutar el título a 60 cuadros por segundo en consolas de actual generación, ofreciendo una jugabilidad más fluida y una respuesta mucho más precisa en combate y exploración.

La noticia fue acompañada por un nuevo tráiler publicado por Sony, donde se pueden apreciar las mejoras visuales y el rendimiento optimizado en la icónica isla donde se desarrolla la historia.

A once-in-a-lifetime vacation. 🌴

Unspoiled nature. Open skies.



Everything runs smoother at 60 FPS on current gen consoles. Pack light. Things escalate fast. #FarCry3 pic.twitter.com/WkhHp9paYF — Far Cry (@FarCrygame) January 18, 2026

Esta versión remasterizada del exitoso juego de 2012 está disponible dentro del catálogo de Ubisoft+ Classics, incluido en los planes de PlayStation Plus Premium y Extra, lo que facilita que tanto nuevos jugadores como veteranos puedan regresar a la aventura sin coste adicional.

La actualización estará disponible desde el miércoles 21 de enero, fecha a partir de la cual los usuarios podrán experimentar el título con un rendimiento técnico acorde a los estándares actuales.

Aunque el anuncio está centrado en Far Cry 3: Classic Edition, Ubisoft dejó pistas de que otros títulos de la saga podrían seguir el mismo camino. En redes sociales, el equipo de desarrollo insinuó que juegos como Far Cry 3: Blood Dragon Classic y Far Cry Primal podrían recibir futuras optimizaciones enfocadas en los 60 FPS.

Por ahora, no se han revelado fechas ni confirmaciones oficiales, pero la posibilidad ha despertado expectativas entre los fans de la franquicia.