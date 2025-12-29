Este 2026 se perfila como uno de los años más importantes para el gaming moderno, pues tras años de retrasos, filtraciones y anuncios parciales, las principales desarrolladoras se preparan para estrenar títulos que podrían marcar un antes y un después en narrativa, tecnología y modelos de negocio.

Y es que durante la última década, múltiples proyectos de gran escala fueron pospuestos por cambios tecnológicos, la pandemia y la transición hacia nuevas generaciones de consolas. Ahora, estudios como Rockstar Games, Sony, Nintendo y Valve concentran sus apuestas más fuertes en 2026, un año que reunirá lanzamientos de alto impacto capaces de redefinir las expectativas del público.

If Asake was featured in “Grand Theft auto VI” PS5 cover 8k 🪖🔥@asakemusik ✰



rate this & tag @PlayStation ❤️ pic.twitter.com/OCjN6onMnx — 𝓞𝗹𝗮𝗿𝗶𝗰𝗸𝘆 ✎ᝰ. (@olaricky_) December 27, 2025

La combinación de franquicias consolidadas y nuevas experiencias narrativas refuerza la percepción de que el sector entra en una etapa de madurez creativa y técnica.

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI se perfila como el estreno más influyente del año. Con una fecha fijada para el 19 de noviembre de 2026, el nuevo título de Rockstar llevará a los jugadores a Leonida, una reinterpretación moderna de Florida que recupera a Vice City como eje central.

La introducción de dos protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos amplía el enfoque narrativo de la saga y refuerza su apuesta por historias más complejas. Con un legado de más de 450 millones de copias vendidas, GTA 6 no solo apunta a romper récords comerciales, sino a establecer un nuevo estándar para los mundos abiertos.

2025 is coming to an end, we thought this year would be it for Grand Theft Auto VI,



We got 2 delays, 1 trailer and 70 amazing screenshots.



I personally think 2026 Rockstar will start to go all out on marketing on this game (around Q2) pic.twitter.com/IsvqGvFSka — Owen (@GamingTechUK) December 29, 2025

Marvel’s Wolverine

PlayStation también tendrá un rol clave con Marvel’s Wolverine, un exclusivo de PS5 previsto para el segundo semestre de 2026. Insomniac Games optará por una versión más oscura del personaje, con escenarios internacionales y una trama que explora los conflictos internos de Logan.

Este lanzamiento refuerza una tendencia clara en el mercado: videojuegos que priorizan relatos más intensos, cinematográficos y dirigidos a un público adulto.

Wolverine PS5 X Spider Man

▫️Wolverine and Spider-Man are confirmed in the same universe

▫️They’re both in universe 1048

▫️Wolverine and Spider-Man could meet… pic.twitter.com/Ee7Cu6j5ux — TCMFGames (@TCMF2) December 26, 2025

Resident Evil: Requiem

El género de terror contará con Resident Evil: Requiem, programado para febrero, donde Capcom volverá a explorar el legado de Umbrella con nuevos personajes y una narrativa conectada a entregas anteriores.

It seems we'll be seeing Claire Redfield's return alongside Leon and Grace, because when you flip the Requiem logo and take the letter "req" and flip the letter "q", it gives you "red," short for Redfield 🤯#REBHFun #residentevilrequiem #re #gaming #ClaireRedfield #LeonKennedy pic.twitter.com/HIoEO65qog — سعد الليبي | 🇱🇾 SAAD EVIL 🧟 (@saadlibyan453) December 25, 2025

007 First Light

En marzo llegará 007 First Light, un título que se enfocará en los orígenes de James Bond, combinando sigilo, acción táctica y decisiones narrativas, con el objetivo de atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos públicos.

Nintendo celebrará cuatro décadas de Super Mario con una estrategia que mezcla nostalgia y renovación tecnológica. La llegada de Switch 2 permitirá versiones optimizadas de franquicias clásicas, junto a nuevos títulos de Pokémon, Splatoon y Animal Crossing.

Entre las apuestas más llamativas figura el regreso del Virtual Boy, esta vez con mejoras técnicas y un catálogo renovado que apela a la memoria de los jugadores históricos.

El hardware será otro de los grandes protagonistas. Valve planea lanzar la Steam Machine, una consola híbrida con potencia superior a la Steam Deck, diseñada para competir directamente con las consolas tradicionales.

Sony, por su parte, ampliará su catálogo con Saros, un título de ciencia ficción con mecánicas desafiantes que refuerza su enfoque en experiencias intensas y de alto impacto visual.

Juegos no confirmados para el 2026

A la lista de lanzamientos se suman rumores que mantienen en vilo a la comunidad: un nuevo Tomb Raider, la próxima entrega de Fable, un proyecto de terror liderado por Hideo Kojima y Judas, el esperado juego del creador de BioShock.