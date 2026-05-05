Cada año millones de dispositivos electrónicos son desechados, muchos de ellos sin que se hayan dañado. Por ejemplo, los teléfonos celulares son bastante reemplazables en una época en la que casi mensualmente las marcas tecnológicas lanzan productos al mercado.

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Los celulares, entre otros aparatos electrónicos, suelen ser reemplazados mucho antes de agotar su vida útil, generalmente porque los usuarios deciden saltar rápidamente a otro dispositivo de más alta gama. Es decir, caen en la tendencia de adquirir lo último que salió al mercado, algunas veces por los beneficios y otras simplemente por consumismo.

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Muchas de las personas que cambian frecuentemente de móvil no saben qué hacer con el que dejan de usar. Entonces optan por dejarlo guardado en una caja que propablemente no abrirán en años o, en el peor de los casos, lo botan directamente a la basura al considerarlo “obsoleto”.

Eufy, la marca de hogar inteligente desarrollada por Anker Innovations, propone en una de las entradas de su blog que en lugar de desechar el celular que está sin uso, se reutilice para cumplir tareas cotidianas, como la vigilancia del hogar.

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Los beneficios de aplicar esta medida son claros: alargar la vida útil del dispositivo, ahorrar el dinero que cuestan los sistemas de seguridad y contribuir a la reducción del problema global de los residuos tecnológicos.

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Asimismo, Eufy plantea una solución práctica para supervisar a los hijos, vigilar el comportamiento de las mascotas o monitorear el acceso a las casas mientras los residentes no se encuentren en ellas.

Para convertir un celular en una cámara de seguridad, es clave que el dispositivo cumpla con ciertas condiciones como: cámara en buen estado, con resolución de al menos 720p; conectividad WiFi, batería funcional y espacio suficiente, con un mínimo de 8 GB de almacenamiento para instalar las aplicaciones necesarias y guardar grabaciones temporales.

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También se deben adquirir algunos accesorios como soporte o trípode para que el celular quede fijo y estable en el lugar de la casa que se quiera mantener vigilado, ya sea la entrada principal, sala o cuarto de niños; un cargador con cable largo para mantener el móvil enchufado. En caso de fallos de energía, sería ideal tener una batería portátil.

Los lentes externos son otra opción para ampliar el campo de visión o mejorar la calidad de la imagen, recomienda Eufy.

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El paso siguiente es instalar en el celular una aplicación de cámara de seguridad. Entre las múltiples opciones están Camy, Alfred Camera, IP Webcam y Security Camera CZ, entre otras.

Estas aplicaciones ofrecen funciones como transmisiones en vivo, grabar en la nube y acceso remoto a través de un navegador.

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Una vez instalada la ‘app’, el usuario debe crear una cuenta, ajustar las opciones de seguridad, conectar el celular a una fuente de energía y finalmente ponerlo en el soporte o trípode.

Eufy destaca en su blog que convertir el celular en una cámara de seguridad “no solo es fácil, sino también una alternativa económica y sostenible”.