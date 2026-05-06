En la noche de este martes 5 de mayo, durante el Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones, transmitido por el Canal 1 y también promovido por Acento Colombia y EL HERALDO, con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, los candidatos presentes respondieron preguntas rápidas sobre los principales temas del país.

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Una de los cuestionamientos a los candidatos fue sobre si convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que está en la palestra pública, por ser una bandera que últimamente ha levantado el actual Gobierno de Gustavo Petro.

Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla, Pedro Luis de la Torre, José Manuel Restrepo, Luisa Villegas, Martha Lucía Zamora y Carlos Fernando Cuevas respondieron que no convocaría una constituyente en sus hipotéticos gobiernos. El único candidato en responder sí fue Nelson Alarcón, fórmula de Carlos Caicedo.

Otra pregunta que respondieron con solo sí o no los candidatos fue: ¿apoyaría un salario mínimo diferencial por regiones?

La respuesta estuvo más dividida. Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla, Pedro Luis de la Torre, José Manuel Restrepo, Martha Lucía Zamora y Carlos Fernando Cuevas respondieron que sí, mientras que Nelson Alarcón, fórmula de Carlos Caicedo, y Luisa Villegas, fórmula de Miguel Uribe Londoño, dijeron que no.