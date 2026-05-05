Este martes, desde las 7 de la noche y con transmisión desde el Canal 1, se dispondrá el Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones, con los candidatos a vicepresidentes de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

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Los candidatos vicepresidenciales que participarán serán: Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Edna Bonilla, Luz María Zapata, Pedro Luis de la Torre, Nelson Alarcón, José Manuel Restrepo, Luisa Villegas, Aida Quilcué, Martha Lucía Zamora y Carlos Fernando Cuevas.

El gran debate de las fórmulas de los aspirantes a la Casa de Nariño será moderado por Alfonso Ospina, director general de producción del Canal 1; Lucy Araque, editora general del diario La Opinión, de Cúcuta; y la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo.

Es promovido este espacio por el Canal 1, Acento Colombia y EL HERALDO, con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar.

“El propósito de este ejercicio es escuchar a las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos al cargo más importante del país, sobre lo que plantean para el territorio, rompiendo la lógica centralista del debate nacional”, indicaron los promotores del Gran Debate.

La idea es que el espacio sea de aproximadamente una hora y media y que cuente con ocho segmentos.

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“Antes del inicio del debate se realizará un sorteo para definir el orden de intervención en cada bloque. El orden de respuesta cambiará en cada bloque, de modo que todos los candidatos tengan oportunidades equivalentes de iniciar la intervención. Los tiempos serán controlados, con el fin de agilizar el debate y permitir que se pueda avanzar como está previsto en cada una de las etapas del ejercicio. La confrontación de ideas deberá darse siempre dentro de un marco de respeto”, explicaron los organizadores.

El primer segmento será de pregunta directa, en el que se formulará una pregunta igual para todos, sobre un tema de coyuntura; el segundo será el de Póngale el Acento a las regiones, en el que pone el foco en problemáticas concretas de los territorios; la pregunta entre candidatos, en el que cada candidato formulará una pregunta directa a otro; y el de respóndales a los colombianos sin carreta, en donde las preguntas serán formuladas por ciudadanos.

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Finalmente, estará el segmento de la opinión de los gremios, dedicado a escuchar las inquietudes de los principales gremios y sectores; la sección de sí o no, en el que se formularán preguntas sensibles para las regiones; ¿qué tanto conoce a Colombia?, para evaluar el conocimiento de los candidatos sobre el país; y el último de ¿por qué votar por…?, en donde cada candidato tendrá un espacio final para dirigirse brevemente al electorado.