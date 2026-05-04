Por labores de mantenimiento, la empresa Air-e anunció que habrá cortes de energía para este martes en varios sectores de Soledad que pertenecen a los circuitos al interior de la subestación 20 de julio.

Para el caso del circuito Arboleda, se presentará una interrupción por las obras entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana en Soledad en los sectores: El Oasis; calle 47 hasta la calle 49, desde la carrera 41 hasta la carrera 42 (El Parque); carrera 44 desde la calle 45 hasta la calle 40 (El Parque; calle 43 desde la carrera 43ª, hasta la carrera 45A (El Parque); calle 41 hasta la calle 44, desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 43A (El Parque), Circunvalar desde la calle 45 hasta la calle 49 (Escuela y Clínica de la Policía).

De igual manera, en la Circunvalar con la carrera 43, sector comprendido desde la calle 44 hasta la calle 35 desde la carrera 28A hasta la carrera 30 (Urb. Arboleda); calle 35, desde la carrera 33 hasta la carrera 36 (Urbanización Arboleda); carrera 30, desde la calle 30 hasta la calle 32 (Urbanización Arboleda); calle 30, desde la carrera 17 hasta la carrera 26 y sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 33 desde la carrera 11 hasta la carrera 15B.

Mientras tanto, en el circuito 20 de Julio 12, la interrupción se realizará entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía en los siguientes sectores de Soledad: Los Laureles, Cisnero, La Ilusión, El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto y Cavica; carrera 46, desde la calle 42 hasta la calle 49 (Urbanización El Parque); calle 40 hasta la calle 42ª, desde la carrera 44A hasta la carrera 46 (Urbanización El Parque); carrera 42 desde la calle 45 hasta la calle 41B (Urbanización El Parque).

Sumado a esto, en la carrera 43 desde la calle 41B hasta la calle 40D (Urbanización El Parque); calle 44 hasta la calle 46, desde la carrera 41B hasta la carrera 41H (Urbanización El Parque); calle 35 con la carrera 30 (Urbanización Arboleda); calle 30 desde la carrera 21 hasta la carrera 26; calle 30 hasta la calle 40ª; desde la carrera 19 hasta la carrera 26 (Puerto Armónica - Puerto Guitarra);carrera 16, desde la calle 33B hasta la calle 35; calle 27 hasta la calle 39 desde la carrera 16 hasta la carrera 17; calle 21 hasta la calle 30, desde la carrera 14A hasta la carrera 15A (La Floresta); calle 21 hasta la calle 30, desde la carrera 15A hasta la carrera 17 (San Antonio); calle 15 hasta la calle 19 desde la carrera 16 hasta la carrera 17 (Pumarejo).

Por otra parte, en el corregimiento de Salgar, se instalarán postes y elementos eléctricos entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Para facilitar las obras se suspenderá el suministro de energía entre las calles 7 a la 9D, entre carreras 5A a la 7.

En el municipio de Luruaco, se cambiarán postes en el horario de 8:50 de la mañana a 3:45 de la tarde y se suspenderá el suministro de energía en las calles 2 a la 17, entre las carreras 3 y 12 (barrios de Palmar de Candelaria); fincas como El Porvenir, La Plancha, El Recuerdo, Guajirita, La Cienaguita, La Milagrosa y More.

Finalmente, en la carrera 51 con la calle 76, en el barrio Alto Prado de Barranquilla se adecuará un punto de conexión entre las 8:25 de la mañana y las 2:15 de la tarde.