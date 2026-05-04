La organización sindical Sintrauac se pronunció sobre la situación laboral que se vive en la Universidad Autónoma del Caribe, en medio de la coyuntura generada por el reciente fallo judicial que restituyó el derecho a la rectoría. El sindicato señaló que en los últimos días han surgido preocupaciones legítimas por parte de los trabajadores.

Aunque el sindicato aseguró que acata la decisión, dejó claro que no la comparte, al considerar que la dirección de una institución de educación superior debe estar “en manos de personas con trayectoria intachable”, tanto en lo ético como en lo jurídico.

Más allá de su postura frente al fallo, centró su preocupación en las condiciones laborales y en las decisiones administrativas que, según advirtió, se han venido tomando sin un diálogo formal con las organizaciones sindicales. El gremio señaló que el respeto al derecho de asociación debe materializarse con hechos, especialmente en un contexto donde existen derechos convencionales que no pueden ser desconocidos.

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En ese sentido, el sindicato recordó que la convención colectiva tiene prevalencia normativa sobre estatutos y reglamentos internos, y subrayó que su artículo 29 establece que cualquier traslado de personal debe contar con el acuerdo del sindicato. Por ello, cuestionó decisiones unilaterales relacionadas con reestructuración y contratación, advirtiendo que estas afectan tanto el clima laboral como la estabilidad de los trabajadores.

Asimismo, alertó que adoptar medidas apresuradas sin un diagnóstico financiero sólido podría impactar negativamente las finanzas de la universidad y perpetuar prácticas administrativas que históricamente han vulnerado derechos laborales y humanos dentro de la institución.

Sintrauac también destacó el papel de los trabajadores durante la crisis institucional, calificándolos como “héroes” por haber sostenido el funcionamiento de la universidad en los momentos más difíciles. En ese contexto, consideró inadmisible que se tomen decisiones sin escuchar a quienes han garantizado la continuidad de la institución.

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El sindicato hizo un llamado a la rectora Silvia Gette Ponce a actuar con mesura, especialmente frente al ingreso de nuevo personal, teniendo en cuenta que la universidad se encuentra bajo medidas preventivas y un plan de mejoramiento que exige austeridad en el gasto. Además, advirtió que actualmente existen deudas pendientes con trabajadores, por lo que calificó como incoherente avanzar en nuevas contrataciones que afectarían el flujo financiero.

Finalmente, solicitó al Ministerio de Educación Nacional mantener una vigilancia estricta sobre los actos administrativos de la universidad, con el fin de garantizar que se ajusten a la normatividad vigente y se respeten los derechos laborales y convencionales.

“Hacemos un llamado a la mesura a la rectora, Silvia Guette Ponce, especialmente en lo referente al ingreso de nuevo personal. La Universidad se encuentra bajo medidas preventivas y sujeta a un plan de mejoramiento que impone criterios estrictos, entre ellos, la austeridad en el gasto, particularmente en la contratación de nómina”, se lee en el comunicado.