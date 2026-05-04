Este domingo Triple A, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 15 municipios del departamento del Atlántico, informó que el próximo martes 5 de mayo habrá interrupción del servicio en más de 90 barrios de Barranquilla y varios sectores de los municipios costeros.

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Esto en el marco de una jornada de trabajos programados en la infraestructura del sistema de acueducto de Barranquilla, como parte de las acciones que adelanta la empresa “para fortalecer la sostenibilidad operativa del servicio ante el crecimiento urbano de la ciudad, especialmente en la zona norte”, indicó Triple A en un comunicado.

Detalló la compañía que estas intervenciones forman parte del proyecto de Segunda Línea de conducción entre las estaciones de bombeo Recreo–Delicias, el cual comprende la instalación de una TEE de 30 pulgadas y válvula de 30 pulgadas en manifold en la estación Recreo.

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“El propósito de estos trabajos es incrementar la capacidad de transporte de agua entre dos de las estaciones de bombeo más importantes del sistema. Estamos fortaleciendo la infraestructura para responder con mayor capacidad, continuidad y eficiencia a la demanda que trae consigo una ciudad en constante desarrollo”, afirmó Ramón Hemer, gerente general de Triple A.

Agregó que se aprovechará la programación para también ejecutar trabajos estratégicos sobre otros componentes del sistema, especialmente el Costero.

“Son labores que constituyen unas obligaciones contraídas por la Concesión Costera para efectos de mantener la infraestructura de redes de agua potable operando con estabilidad y confiabilidad”, explicó.

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En este proceso, Triple A prestará apoyo técnico y logístico para llevar a cabo empalmes sobre la conducción de hierro dúctil de 18 pulgadas del acueducto Costero a la altura del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad.

Durante el desarrollo de estas labores será necesario realizar interrupciones programadas del servicio de acueducto en los siguientes sectores:

Barranquilla, en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde:

San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, Lipaya, Betania, Delicias, Ciudad Jardín, El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucia, El Limoncito, Villa Del Este, Silencio, Libertad, Ciudad Jardín, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, San Vicente, Villa Santos, Corredor Universitario, Villacampestre, Ciudad Del Mar, Country Club Villas, Urbaplaya, Villa Norte, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Ruby, Pastoral Social (un sector), Las Colinas, La Florida, Villa Rosario, La Pradera, La Castellana, Me Quejo, Por Fin, Alameda del Río, Ciudad Mallorquín, San José, Alfonso López, Montes, San Roque, Chiquinquirá.

Barranquilla, en el horario de 9 de la mañana a 10 de la noche:

Delicias (CR 41/CR 43 – CL 69/CL 70B), América, Porvenir (CR 46/CR 49B – CL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 – CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 – CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 – CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B – CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 – CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón, Boston, Colombia (CR 43/CR 50 – CL 68/CL 70), Prado (CR 50/CR 60- CL 58/CL 70), Boston.

Municipios costeros, en el horario de 9 de la mañana a 11 de la noche: Usiacurí, Juan de Acosta, Tubará y Piojó

Triple A señaló que dentro de la jornada se desarrollarán labores de conexión y puesta en servicio de las obras adelantadas en el marco de dicho proyecto, así como trabajos complementarios como intervenciones sobre infraestructura, adecuaciones técnicas, instalación de equipos especializados, acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, y maniobras necesarias para fortalecer la operación de distintas zonas del acueducto.

“Una vez finalicen las labores, se procederá con el restablecimiento gradual del servicio hacia las zonas afectadas. Al cierre de los trabajos, el sistema procederá con una recuperación paulatina para lograr el restablecimiento del servicio completamente durante la noche de este martes y madrugada del miércoles”, enfatizó.

Teniendo en cuenta la duración de estas actividades, la compañía recomienda a la comunidad aprovisionarse de agua potable suficiente para atender las necesidades básicas durante la jornada.