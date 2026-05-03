Tras el encuentro de la Red Departamental de Comisarías de Familia organizado por la administración departamental, se fijó como prioridad la implementación de acciones encaminadas a garantizar los recursos para la atención y prevención de la violencia en el marco del contexto familiar en el Atlántico.

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El evento contó con la presencia de los comisarios de familia de los municipios del Atlántico y sus equipos sicosociales, representantes de las secretarías del Interior, Salud, Mujer y Equidad de Género, la Gerencia de Capital Social y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Este encuentro permitió la socialización de los avances de los diferentes municipios del Atlántico para la creación de la Estampilla para la Justicia Familiar, así como alternativas que posibilitan una mayor financiación por parte del gobierno nacional.

Marcos Balaguera, asesor jurídico de la Secretaría del Interior del Atlántico, resaltó los avances significativos en la implementación de la Ley 2126 de 2021 que promueve la creación por parte de las entidades territoriales de la Estampilla para la Justicia Familiar en esta sección del país.

“El departamento del Atlántico pasó de un 30 % a más del 70 % de municipios que ya han creado este tributo que se constituye en una fuente de financiación vital”, explicó el funcionario.

Al destacar la presencia en el evento del Ministerio de Justicia, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, María Lourdes Dávila Márquez, indicó que el principal objetivo es brindarles a las mujeres canales de acceso a la justicia y, sobre todo, eliminar los “cuellos de botella” que existen todavía al activar una ruta de atención con las comisarías de familia.

“Sabemos de las dificultades que a diario enfrentan las comisarías de familia, lo que evidencia la necesidad de fortalecimiento de éstas en todos los aspectos que les permitan llegar a los sectores de la población que las requieren”, dijo Dávila Márquez.

Wilson Puentes, quien participó en representación del Ministerio de Justicia, se refirió a una propuesta del gobierno nacional que consiste en una estrategia de integración de todas las comisarías del país para que accedan a más recursos y puedan mejorar la atención.

“Tenemos una propuesta para que la gobernación acepte ser parte de la red nacional de comisarías y puedan acceder a recursos provenientes de proyectos de financiación a través del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones”, explicó el funcionario.

La comisaria de Familia de Candelaria, Rosita Venencia Caballero, se refirió a la necesidad urgente de que la estampilla sea implementada en su municipio para mejorar las condiciones y la atención a la comunidad.

“En la actualidad, la comisaría no cuenta con un espacio adecuado para atender casos de violencia intrafamiliar y abuso. Las condiciones son irregulares y no garantizan la privacidad que requieren los usuarios, lo que incluso obliga en ocasiones a realizar atenciones sin las condiciones mínimas necesarias”, explicó.

El comisario de Familia de Soledad, Mauricio Charris, manifestó que si bien en su municipio ya está implementada la estampilla y se cuentan con recursos, en otras poblaciones las noticias no son buenas porque muchos de los alcaldes no han dado la ejecución presupuestal que los comisarios esperan.

“El balance es un poco agridulce porque si bien en la mayoría de los municipios del departamento ya está creada la estampilla, en muchos de ellos no se están ejecutando los recursos como lo establece la ley. Falta equipo interdisciplinario, espacios adecuados para la atención e insumos de tecnología y físicos, son las necesidades que más se tienen que fortalecer”, puntualizó.

Frente a lo anterior, Minjusticia se comprometió a brindar a las alcaldías asistencias técnicas personalizadas, presenciales o virtuales, encaminadas a la implementación de la estampilla en los municipios que no la tienen, y en aquellos donde ya ha sido creada, orientarles sobre la manera de utilizar esos recursos para fortalecer y financiar sus comisarías.

Martha Helena Gutiérrez Álvarez, comisaria de Familia de Sabanagrande, calificó como un gran avance la creación de la Red de Comisarías de Familia por parte de la Asamblea mediante la ordenanza 530 de 2021 que da origen a este mecanismo de articulación, coordinación y fortalecimiento institucional.

Tras varios años de gestión, se dio vía libre a esta iniciativa, que marcó un punto de partida para el fortalecimiento de las comisarías en el territorio. Desde entonces, la red ha logrado importantes resultados, como la formulación de su propio plan de acción, la realización de encuentros periódicos y la gestión de capacitaciones dirigidas a los equipos de trabajo, anotó la comisaria.

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“Gracias a esta red hemos avanzado y hay que decir las cosas buenas. En Colombia, el único departamento que cuenta con una red de comisarías de familia es el Atlántico”, concluyó.