La empresa Triple A informó en la mañana de este viernes 1 de mayo que debido a una fuga en la calle 87, en el norte de Barranquilla, varios barrios estarán sin el servicio de agua potable mientras se repara.

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Se trata de una fuga que, de acuerdo con la compañía, fue causada por la contratista que realiza la canalización del arroyo de la 85 en una tubería de 12 pulgadas. El problema se presentó en la calle 87 con carrera 46.

Mientras se repara la fuga, los barrios Tabor, La Campiña y Poblado, estarán sin servicio de agua potable.

La compañía informó que una vez se culmine la reparación de la fuga se procederá a restaurar el servicio.

Triple A ofreció disculpas por las molestias causadas e inconvenientes que pueda generar.