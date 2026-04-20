Las reacciones a la denuncia de amenazas hecha por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, continúan multiplicándose en distintos sectores del país, luego de que el mandatario alertara sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

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Desde distintas regiones, mandatarios locales manifestaron su respaldo y exigieron al Gobierno nacional garantías de seguridad frente a la situación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue de los primeros en solidarizarse con su homólogo barranquillero. Mediante una publicación en su cuenta oficial de X expresó: “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”. En su pronunciamiento, también cuestionó la política de seguridad del Gobierno y señaló que “Cada que Petro nos ataca a los Alcaldes nos pone en riesgo”.

Toda mi solidaridad con mi amigo y colega @AlejandroChar .

El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia.

Le “paz Total” fue realmente la “entrega Total” de Colombia 🇨🇴 a los peores criminales, de parte del gobierno Petro.

Los… https://t.co/KqTzLkEUdv — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 20, 2026

Por otro lado, desde Cartagena, el alcalde Dumek Turbay también se sumó a las voces de respaldo: “Desde Cartagena, Alejandro Char, toda nuestra solidaridad, hermano. No podemos permitir que los violentos, los verdaderos enemigos del país, dobleguen la voluntad del Estado”.

Desde #Cartagena, @AlejandroChar, toda nuestra solidaridad, hermano.



No podemos permitir que los violentos, los verdaderos enemigos del país, dobleguen la voluntad del Estado. https://t.co/wmoqcS5ebJ — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) April 20, 2026

Asimismo, en la misma línea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo que calificó como un plan para atentar contra el mandatario barranquillero. “Rechazo total al plan que se conoció hoy para atentar contra el alcalde Alejandro Char, su familia y su gobierno en Barranquilla. Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la ‘Paz Total’ y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno Nacional ha venido negociando”, afirmó.

Rechazo total al plan que se conoció hoy para atentar contra el alcalde Alejandro Char, su familia y su gobierno en Barranquilla. Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la Paz Total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 20, 2026

En el ámbito político, el rechazo tampoco se hizo esperar. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció ante las presuntas intimidaciones y pidió acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional.

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“Toda mi solidaridad con el alcalde Alejandro Char, su familia y con los barranquilleros. Ningún mandatario en Colombia debería gobernar bajo amenaza. Exijo al Gobierno Nacional actuar con contundencia y brindar todas las garantías de seguridad. La vida se respeta y el crimen se enfrenta con firmeza”, afirmó.

Toda mi solidaridad con el alcalde @AlejandroChar, su familia y con los barranquilleros.



Ningún mandatario en Colombia debería gobernar bajo amenaza. Exijo al Gobierno Nacional actuar con contundencia y brindar todas las garantías de seguridad.



La vida se respeta y el crimen se… https://t.co/RBFwwKs9R2 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 20, 2026

Sector empresarial rechaza presuntas amenazas contra Char y alerta sobre impacto en la institucionalidad

El pronunciamiento también tuvo eco en el sector empresarial. Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, por ejemplo, rechazó de manera contundente las amenazas y respaldó el llamado a las autoridades.

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“Rechazo con absoluta firmeza las amenazas contra la vida del alcalde Alejandro Char y su familia, y le expreso toda mi solidaridad. Respaldo su llamado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la justicia para actuar con la contundencia que exige la gravedad del momento”, indicó.

Rechazo con absoluta firmeza las amenazas contra la vida del alcalde @AlejandroChar y su familia, y le expreso toda mi solidaridad.



Respaldo su llamado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la justicia para actuar con la contundencia que exige la gravedad del… https://t.co/CXMppfNmJc — Manuel Fernández (@mfernandezariza) April 20, 2026

Asimismo, advirtió: “Pretender atentar contra quienes ejercen el liderazgo público, en cualquier escenario, es atentar contra la democracia, las instituciones y la necesidad de construir un mejor país”.