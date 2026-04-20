La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales expresó su rechazo categórico frente a cualquier amenaza, actos de intimidación y agresiones dirigidas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, así como contra su familia y entorno cercano.

A través de un comunicado, la organización advirtió que este tipo de hechos no solo afectan a un mandatario en particular, sino que representan una amenaza directa contra la institucionalidad democrática y la estabilidad de los gobiernos territoriales en Colombia.

“Una amenaza contra la democracia”

Según el pronunciamiento, la violencia contra un alcalde trasciende el ámbito personal y tiene implicaciones profundas en la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

“El país no puede normalizar la intimidación como herramienta política”, afirmó Andrés Santamaría, director de Asocapitales, quien subrayó que lo que está en juego es la estabilidad institucional y la democracia misma.

En ese sentido, la organización que reúne a los alcaldes de todas las ciudades hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que permitan:

Garantizar la protección del mandatario y su familia

Investigar los hechos

Identificar y judicializar a los responsables

La asociación insistió en que la seguridad de los alcaldes debe ser una prioridad nacional, al considerarlos la primera línea institucional del Estado en los territorios.

Solidaridad con Barranquilla

El comunicado también destaca la importancia estratégica de Barranquilla como motor económico y social del Caribe colombiano, señalando que cualquier amenaza contra su alcalde impacta directamente la estabilidad de una de las principales ciudades del país.

Finalmente, la organización reiteró su solidaridad con el mandatario, la administración distrital y los ciudadanos, y enfatizó que en una democracia las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y las instituciones, no a través de la violencia o el miedo.

Denuncia de Char

Este mensaje se conoce luego de que el alcalde denunciara, a través de su cuenta de X, que ha recibido información de un plan de bandas criminales para atentar en su contra y contra su familia.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, sostuvo.