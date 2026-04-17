En medio de la celebraciones por el cumpleaños 213 de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla hizo una invitación muy especial a sus ciudadanos: Vivir el despertar del cielo barranquillero desde la Luna del Río.

Lea más: Findeter advierte que no tiene intermediarios para trámites financieros ni procesos de contratación

Mediante un comunicado de prensa, el Distrito anunció que “este sábado 18 y domingo 19 de abril, barranquilleros y visitantes tendrán la oportunidad de observar los colores y el espectáculo natural que ofrece el cielo de la ciudad desde la Luna del Río, gracias al horario especial habilitado por la Alcaldía de Barranquilla, desde las 5:30 a. m. hasta las 8:00 a. m.”.

Los ciudadanos “podrán subir y contemplar los primeros rayos del sol sobre la ciudad, una experiencia que te asegura capturar imágenes maravillosas”.

Para tal experiencia los “tiquetes están disponibles en la taquilla desde las 5:30 a.m. o a través de Tuboleta.com”, con un valor de 15 mil pesos por persona.

Una vez finalizada la experiencia, “seguirá el horario habitual de 10:00 a. m. hasta las 10:00 p.m.”

Lea más: Distrito puso en funcionamiento parque para la comunidad, en el Bosque Urbano de Miramar

Según la Alcaldía de Barranquilla, se estima que este atractivo atraerá entre 300 mil y 400 mil visitantes nuevos durante este primer año de funcionamiento.

Solo en su primer fin de semana de apertura, durante el puente festivo del Día de las Velitas en diciembre de 2025, la zona integrada con el Malecón registró cerca de 190,000 visitas.

Lea más: Este sábado habrá cortes de energía en el norte de Barranquilla

Durante la temporada de Semana Santa fue uno de los puntos clave para que la ciudad recibiera a más de 352,000 turistas entre marzo y abril, fechas en que lugares emblemáticos, incluida la Luna del Río, operaron a máxima capacidad.