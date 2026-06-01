Este 1 de junio se conoció la liberación del comerciante y ganadero Jesús Emiro Vergel González, de 70 años, luego de permanecer secuestrado desde el pasado 4 de abril cuando se desplazaba por la carretera que comunica a Aguachica con San Martín.

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La víctima es propietario de una finca en dicha jurisdicción y para el día de los hechos se encontraba supervisando el predio. Al desplazarse de regreso a Ocaña donde reside fue secuestrado por sujetos armados, que luego prendieron fuego a la camioneta del ganadero, pero esta no se incineró por completo y permitió alertar a la comunidad cercana que avisó a los familiares de Vergel González.

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La confirmación de su liberación fue entregada por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien sin entregar detalles de cómo fue puesto nuevamente en libertad, indicó que el ganadero se encuentra en buenas condiciones de salud, está siendo sometido a chequeos médicos y que ya se encuentra junto a sus familiares en Norte de Santander.