En el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, hay revuelo debido a una presunta discusión que mantiene el gerente del Hospital Local, Carlos Alberto Quiñonez Hernández, y el alcalde municipal Arnoldo Osorio, por una supuesta denuncia a la gerencia de la entidad de salud.

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De acuerdo con Quiñonez, el alcalde Osorio, en su calidad de presidente de la junta directiva de la ESE, habría radicado una carta de renuncia del gerente, quien asegura que no ha renunciado, lo que considera un hecho gravísimo, por lo cual hace un llamado a los organismos de control correspondientes para que intervengan y se investigue esta situación.

“Quiero hacer un llamado a toda la comunidad referente a una denuncia, debido a una carta dirigida al alcalde municipal, Arnaldo Ramón Osorio, quien la radica en la oficina administrativa del Hospital certificando y aceptando que yo había renunciado y yo no he renunciado, no hay fecha ni tipografía del hospital por ningún lado, y se ve la firma falsificada”, dijo el gerente de la ESE.

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En ese sentido, reiteró su llamado a los entes de control como Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud departamental y a la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, para que los hechos sean investigados.

“Hago un llamado a la ciudadanía y todos los organismos competentes porque esta situación no se puede presentar y que afecte a la comunidad”, puntualizó Carlos Alberto Quiñonez Hernández.

Ente estas acusaciones y denuncias no se ha conocido pronunciamiento del mandatario municipal.

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