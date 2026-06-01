En los controles de verificación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar, en los distintos puestos de votación de esta capital, fue incautada propaganda política del candidato presidencial Iván Cepeda.

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El caso sucedió en la Universidad Popular del Cesar, sede Sabana, donde los uniformados supervisaron el ingreso de cavas de icopor con refrigerios, al parecer, destinados al personal de logística. Una vez vieron al interior su contenido evidenciaron el material propagandístico.

Posterior a los hechos todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Este hecho fue denunciado por diferentes actores políticos del país, como es el caso de la senadora María Fernanda Cabal, quien mediante X manifestó: “Petro, esto está pasando en la Universidad Popular del Cesar, material ilegal de su candidato. ¿Dónde está usted denunciando esto? Se eligen con trampa y gobiernan igual”.

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Asimismo se conoció que por esta situación no hubo personas capturadas.

Otro de los hechos puesto en conocimiento de la ciudadanía, lo hizo la Fiscalía General de la Nación informando que en Valledupar se registró la captura de una mujer que votó en la mesa N°5 y luego en la mesa N° 6, de un mismo puesto de votación lo que se configuró en el delito de voto fraudulento. La ciudadana fue trasladada a la URI.