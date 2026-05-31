Henry Guevara Mejía, el jefe de la Guardia Indígena Zenú en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, ratificó el incidente que se registró con un infante de Marina por presunta participación en política, pero negó que lo hubiesen retenido.

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El líder indígena le narró al periodista Mario Ubarnes Ruiz, miembro de la etnia y residente en la zona urbana de Palmito, que al inicio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo “tuvimos un altercado o incidente con miembros de la Armada Nacional en el puesto de votación de Algodoncillo, de San Antonio de Palmito, donde incitaban a las personas a votar por un candidato, pero gracias a Dios todo se normalizó”.

A su vez informó que “es negativo que la guardia indígena tenga retenidos a miembros de la fuerza pública”, pero “sí hicimos la salvedad de retirar al personal de la Armada Nacional de ese puesto por estar en esa incitación”, puntualizó el indígena Henry Guevara que atendió el caso junto con el cabo de la Infantería de Marina que comandaba en la zona y con la Personera de San Antonio de Palmito.

Pese a ello existe otra versión y es la que el infante de Marina le dio al Ministerio Público indicando que él no se refería a ningún ciudadano de ese corregimiento sino que conversaba con un familiar por celular.