El presidente Gustavo Petro Urrego estará a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 27 de mayo en la ciudad de Sincelejo.

El evento público se desarrollará en la Avenida Mariscal Sucre, y con ocasión a ello la alcaldía de Sincelejo, atendiendo los protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, implementará cierres viales temporales desde las 12:00 del mediodía de este martes 26 de mayo.

Los mismos regirán en el tramo vial comprendido desde el semáforo del Hotel Boston hasta la bahía de acceso al Parque Comercial Guacarí. Ese cierre será hasta las 11:00 de la noche del miércoles 27 de mayo.

La alcaldía de Sincelejo a través de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, recomienda a la ciudadanía tomar como vías alternas los barrios Boston, Venecia, El Socorro y la Avenida Ocala. Asimismo, el ingreso al Parque Comercial Guacarí estará habilitado por el acceso cercano a la Alcaldía de Sincelejo.

Mañana miércoles la Avenida Mariscal Sucre estará cerrada en su totalidad por directrices del esquema de seguridad de la Presidencia de la República. También habrá restricciones de movilidad entre la Gobernación de Sucre y el Coliseo de Ferias, así como en sectores del barrio Boston sobre la Avenida Mariscal.