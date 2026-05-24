El municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, fue escenario, por primera vez, del Comité de Liderazgo Comunitario, una estrategia que le permite a quienes conocen el territorio tener asiento y voz en los programas sociales que llegan a sus familias.

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El Departamento de Prosperidad Social - DPS, en articulación con el equipo técnico de Transferencias Monetarias de la alcaldía de San Onofre, conformaron el primer espacio formal de participación donde la ciudadanía decide, gestiona y vigila.

Son en total 32 líderes y lideresas elegidos por mérito y trayectoria para representar a los beneficiarios de Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor en todo el municipio.

Así las cosas, las voces de San Onofre en la zona urbana son:

Marta Luz Julio Blanco, del barrio Chambacú; Yaniris Urrutia Gutiérrez, de Porvenir; Érika Batista Barco, Sector El Hospital; Glenis Julio Cortecero, de Palito Monte, y Ana Fidelidad Primera Meléndez, de Palito.

En la ruralidad lo hacen: Isabel Díaz Rodríguez, de Berrugas; Kendry Herrera Yepes, de El Rincón Mar; Luz Leydi Berrío Acosta, en Palmira; Alcira Luz Pérez Ortiz, de El Chicho; Sofía Banque Julio y Ximena Patricia Rivera Meza, en Aguas Negras; Petrona Arias Anaya; de Berlín; Nidia Salas Camacho y Beatriz Luna de Primera, en Palo Alto; Bilardo Toro Arrieta, en Buenos Aires; Lili Berrío Berrío Gómez, en Barranca; Cindy Patricia Meza Peña y Margarita Barragán Primera, en San Antonio; Ana Regina Guerrero Estremor, en Plan Parejo; Sandra Patricia Berrío San Martín, en Sabanas de Mucacal, y Narcido Silgado Torres lo hace en Pueblito.

Además de Enilsa de Socorro Morales Meza y Luis Enrique Gómez Chiquillo, en el Cerro de Dos Casas; Ana Karina Terán Julio, en Pajonal; Leonor Chiquillo de Chiquillo y Marbelis Rodríguez Bellido, en Libertad; Luz Isabel Moreno Blanco, en Arroyo Seco; Yudis Torres Arrieta, en Sabanetica; Ana López, en Higuerón; María Ospino Torres, en Boca Cerrada; Sofía González Bello, en Las Brisas, e Isaura Margarita Gómez Blanco, en Las Brisas (Vista Hermosa).

La gerente Regional de Prosperidad Social en Sucre, Ana Milena Álvarez, dijo que con este proceso se acaba la intermediación. “La información ahora llega clara, directa y sin filtros. Fue una selección con rigor y legitimidad. Cada integrante pasó por una revisión rigurosa de las bases de datos oficiales y cumple estrictamente los requisitos de los programas. Pero más allá del papel, se valoró lo que no se mide en un sistema: liderazgo real, compromiso social y capacidad de convocar a su comunidad”

Por su parte la alcaldesa Marta Cantillo Martínez sostuvo que “no son solo beneficiarios. Son hombres y mujeres que ya lideran en sus veredas y barrios, y que hoy asumen la responsabilidad de representar, orientar y acompañar a su gente ante el Estado”.

Destacó que este ejercicio fortalece el liderazgo y la gestión en el territorio que ha estado cambiando.